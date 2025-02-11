Владимир Зеленский
Американский бизнесмен Илон Маск сыронизировал в ответ на слова Владимира Зеленского об украинских выборах. Сообщение миллиардер опубликовал в соцсетях.
«Конечно», — сыронизировал Маск.Перед этим Зеленский заявлял журналистам ITV News, что украинское население «выступает против выборов», пока в стране продолжается конфликт.
Полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, но глава киевского режима узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимностью на Украине обладает в настоящее время только украинский парламент, т.е. Верховная рада и ее спикер.
Перед этим стало известно, что ВС РФ ударили по месторождениям газа на Украине.
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Никита Кротов