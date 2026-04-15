«Ты не толстая, ты — жирная»: Алсу пошутила над подругой

Алсу с юмором подколола Еву Власову из-за её комплексов
Алсу

Певица Алсу рассказала о тёплых и дружеских отношениях с коллегой Евой Власовой, с которой записала уже несколько совместных треков. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артистки, их рабочее сотрудничество давно переросло в дружбу, где есть место не только поддержке, но и ироничным подколам. Особенно часто поводом для шуток становятся переживания Власовой по поводу своей фигуры.

«Мы постоянно прикалываемся друг над другом. Я всё время говорю ей, что она жирная. Потому что она с идеальной фигурой… Поэтому я ей говорю: "Ты не толстая, ты — жирная". Что ещё можно сказать идеальному человеку?!» — поделилась Алсу.
При этом сама певица также внимательно следит за своим питанием. Недавно она попыталась отказаться от сладкого, убрав его из райдера, однако призналась, что это далось ей непросто.
Софья Метелева

