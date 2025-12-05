«Ты перед зрителем на коленях должна стоять!»: В РФ требуют исчезновения Долиной с экранов
Соседов поддержал решение вырезать Долину из новогодних эфиров
Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение вырезать выступления певицы Ларисы Долиной из новогодних программ после скандала с квартирой.
По его словам, ответственность за всё происходящее лежит исключительно на певице, а не на покупательнице квартиры, которая в результате осталась и без денег, и без квартиры.
«Я считаю абсолютно нормальным и законным удаление Долиной из всех новогодних программ. Более того, я считаю, что её карьера должна быть окончена. Нужно уметь отвечать за свои поступки. Зритель негодует. Посмотрите, что творится в интернете, какое возмущение! Ты перед зрителем на коленях должна стоять, на коленях!» — заявил Соседов в разговоре с Life.ru.
Он пояснил, что именно благодаря зрителям Долина получает огромные гонорары за концерты и имеет возможность покупать «сумасшедшие» квартиры. По словам Соседова, без зрителя певица «никто и ничто».
Долина не бедная женщина и могла бы вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, добавил критик и назвал сложившуюся ситуацию «колоссальным нарушением закона».