«Ты перед зрителем на коленях должна стоять!»: В РФ требуют исчезновения Долиной с экранов

05 декабря 2025, 14:01

Соседов поддержал решение вырезать Долину из новогодних эфиров

Фото: iStock/gpetric

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение вырезать выступления певицы Ларисы Долиной из новогодних программ после скандала с квартирой.





По его словам, ответственность за всё происходящее лежит исключительно на певице, а не на покупательнице квартиры, которая в результате осталась и без денег, и без квартиры.





«Я считаю абсолютно нормальным и законным удаление Долиной из всех новогодних программ. Более того, я считаю, что её карьера должна быть окончена. Нужно уметь отвечать за свои поступки. Зритель негодует. Посмотрите, что творится в интернете, какое возмущение! Ты перед зрителем на коленях должна стоять, на коленях!» — заявил Соседов в разговоре с Life.ru.