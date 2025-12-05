В Госдуме заявили о высокой вероятности пересмотра дела Ларисы Долиной
Верховный суд России с высокой долей вероятности направит на новое рассмотрение дело между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Он объяснил, что высшей судебной инстанции необходимо оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы. Речь идет о правилах двусторонней реституции, статьях о пороках воли и подходе к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег.
История с делом Долиной показала серьезную проблему. Даже осторожный покупатель, который проверил документы и оформил сделку через нотариуса, может потерять все.
Напомним, что 2 декабря защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры Долиной.
Гаврилов указал на внутреннее противоречие в решениях по спору Долиной–Лурье. Суд отмечает, что покупатель действовал добросовестно. Однако сделку признали недействительной, не обеспечив Лурье возврат средств, а ведь она заплатила десятки миллионов.
Эта ситуация, по мнению депутата, сигнализирует о потребности в четких разъяснениях от Верховного суда для формирования единой судебной практики.
«Очень важно, чтобы высшая судебная инстанция прямо и однозначно установила обязанность возвращать уплаченные деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение до фактического возврата продавцом денег добросовестному покупателю на эту спорную недвижимость», — объяснил Гаврилов.Он добавил, что действующий закон РФ уже содержит для этого все необходимые инструменты. Задача Верховного суда — четко показать, как ими пользоваться, чтобы добросовестные граждане не платили за чужие ошибки.
Напомним, что Лариса Долина должна выступить с обращением к россиянам 5 декабря. Очень вероятно, что оно будет связано со скандалом вокруг недвижимости и массовой «отмены» артистки в соцсетях.