В Госдуме заявили о высокой вероятности пересмотра дела Ларисы Долиной

05 декабря 2025, 07:32

Депутат Гаврилов: Верховный суд направит дело Ларисы Долиной на новое рассмотрение

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Верховный суд России с высокой долей вероятности направит на новое рассмотрение дело между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).





Он объяснил, что высшей судебной инстанции необходимо оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы. Речь идет о правилах двусторонней реституции, статьях о пороках воли и подходе к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег.



История с делом Долиной показала серьезную проблему. Даже осторожный покупатель, который проверил документы и оформил сделку через нотариуса, может потерять все.





«Без капли сожаления»: Лариса Долина лишается эфиров в праздничных программах

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)



«Очень важно, чтобы высшая судебная инстанция прямо и однозначно установила обязанность возвращать уплаченные деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение до фактического возврата продавцом денег добросовестному покупателю на эту спорную недвижимость», — объяснил Гаврилов.