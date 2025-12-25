Шеф-повар Константин Ивлев закрыл еще одну свою компанию
Завершился процесс ликвидации компании «Шеф Фест», принадлежащей шеф-повару, ресторатору и телеведущему Константину Ивлеву.
По данным «Постньюс», компания вела деятельность в сфере гастрономических ивентов. Она организовывала фестивали, мероприятия и коммерческие проекты Ивлева. Такая информация следует из Единого государственного реестра юрлиц.
«Ликвидация юрлица началась в начале 2025 года, но завершилась лишь 24 декабря. Вместе с этим в процессе закрытия находится «Ивлев Групп» — еще одна компания, связанная с Ивлевым», — говорится в материале издания.
В октябре текущего года стало известно, что Ивлев расстался со своей молодой женой Валерией, которая младше его на 19 лет.