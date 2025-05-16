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«Ты видишь меня сердцем»: Зепюр Брутян показала себя в Таиланде глазами Павла Прилучного

Павел Прилучный устроил фотосессию для Зепюр Брутян на пляже
Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян отдыхают в Таиланде. Актер записал романтическое видео с возлюбленной.
Вместе с супругами поехали их общий сын Микаэль и Тимофей, сын актера от Агаты Муцениеце.

Сегодня Зепюр показала нежный ролик с мужем и пасынком. Тимофей и Павел шли вместе по пляжу в парных образах. Брутян тогда вела Микаэля.

Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках. Актриса сидела на стуле.

«Он смотрит — и в глазах картина: «Стой, не двигайся. Вот сейчас — идеально». А я улыбаюсь, потому что знаю — ты видишь меня сердцем», — призналась Брутян в личном блоге.

Микаэль исследует местные красоты. Мальчик нашел недозревший кокос. Он заботливо убрал с него песок, а потом с гордостью принес маме.

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Сын Тины Канделаки раскрыл, как мама относится к его возлюбленной
Сын Тины Канделаки Лео заявил, что мама приняла его возлюбленную
16 мая 2025, 13:25

Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)

Сын телеведущей Тины Канделаки Леонтий Кондрахин раскрыл отношение мамы к его возлюбленной. 24-летний музыкант отметил, что родительница приняла девушку, поскольку уважительно относится к его выбору.
Лео уже давно находится в отношениях, однако поклонникам до сих пор неизвестно имя девушки и чем она занимается. Молодой человек не любит афишировать личную жизнь, однако на прошедшей в столице премии АПКиТ всё же поделился некоторыми подробностями своих отношений.

Сын Канделаки признался, что в отношениях любит следовать традициям. Сейчас молодой артист очень счастлив со своей возлюбленной.

«Мы просто умеем уважать друг друга. Это главное правило в семье. Мы очень уважаем друг друга», – заявил Лео в беседе с Пятым каналом.
Напомним, что Лео занимается музыкой. В прошлом году он стал участником шоу «Новая Фабрика звезд», однако уже в первых выпусках покинул его.

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«Берет за это деньги»: в чем Рудковская и Собчак обвиняли Надежду Стрелец и как сейчас живет журналистка
16 мая 2025, 13:10

Надежда Стрелец Фото: Телеграм @strelets_molodec)

16 мая отмечает свой день рождения Надежда Стрелец. Ее интервью множество людей называют интересными и глубокими, однако в карьере журналистки не обходится без скандалов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Начало пути — в журналистике

Первые профессиональные шаги Надежда делала в редакциях известных изданий. Работа в СМИ научила её быстро находить общий язык с собеседниками, вникать в детали биографии героев и задавать точные, цепляющие вопросы. Этот опыт стал крепкой основой для будущей карьеры.

Эмпатия

Одной из главных сильных сторон Надежды является её способность к эмпатии. Она тонко чувствует собеседника, умеет расположить человека к откровенности и задать вопросы, которые помогают раскрыться. Её подход — это не допрос, а глубокий диалог, где важны и слово, и молчание.

Аналитик в душе

Работая над каждым интервью, Стрелец не ограничивается только фактами. Её интересует контекст — социальный, культурный, личный. Она стремится понять, почему тот или иной человек стал тем, кем он является, и как его история вписывается в общее течение времени. Так, недавняя беседа с одним из самых влиятельных бизнесменов мира стала не только рассказом об успехе, но и анализом тех процессов, которые этому способствовали.

Надежда Стрелец (Фото: Телеграм @strelets_molodec)

Вера в предназначение

Надежда не скрывает, что верит в судьбу и осознанный выбор пути. Она уверена, что человек должен искать своё место и делать то, что приносит радость. Несмотря на признание и успех, Стрелец продолжает учиться. Она изучает новые форматы, совершенствует технику интервьюирования, читает профильную литературу, посещает профессиональные курсы. Для неё качество — не абстракция, а обязательное условие, без которого невозможен рост.

Скандал с Собчак и Рудковской

Одно время в сети активно обсуждалось высказывание Надежды Стрелец о светской жизни в Москве. Журналистка заявила, что в последнее время она избегает посещения светских мероприятий из-за нехватки времени, вызванной работой, и выражает недоумение по поводу того, как другие светские личности умудряются находить время для вечеринок.

«Мне всегда хочется спросить у одних и тех же персонажей светской жизни: "Откуда у вас столько свободного времени? Чем вы занимаетесь?"» — недоумевала Стрелец.

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На ее пост отреагировала Ксения Собчак. Она провела параллель между Надеждой Стрелец и Оксаной Лаврентьевой, отметив, что обе женщины проявляют схожую реакцию на игнорирование со стороны организаторов крупных мероприятий.

«Это становится привычным: когда Оксану Лаврентьеву исключили из списков Конденаста и перестали приглашать на значимые события, она тоже начала презирать всё вокруг», — заявила Собчак.

Яна Рудковская, в свою очередь, высказала мнение, что Надежда посещает мероприятия за деньги, что вызвало волну негативных комментариев в её адрес.

«Недавно я узнала интересный факт: Надя теперь берет за это (мероприятия — прим.ред) деньги», — поделилась Рудковская.

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«Волна страха»: экстрасенсы Николь Кузнецова и Дима Матвеев напугали участников «Мастера игры»
Дима Матвеев и Николь Кузнецова запугали участников реалити «Мастер игры»
16 мая 2025, 12:55

Дима Матвеев (Фото: Инстаграм* @d.matveev366)

Николь Кузнецова объявила, что испугала отечественных звезд. А шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрет первым, вызвала бурные эмоции у актера Вячеслава Чепурченко.
В первой серии шоу «Мастер игры» уже начались первые скандалы. Звезды приехали в роскошный замок в Марокко. Пять экстрасенсов запугали 17 участников.

«Они испугались, сердечки забились. Вот эта волна страха, даже за актерскими масками, была абсолютно нескрываемой», — подчеркнула финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы. Реванш» Николь Кузнецова.

Многих участников волновал вопрос: будут ли экстрасенсы пользоваться в игре своим даром? Шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрет первым, разозлила актера сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко.

«Если ты скажешь это вслух, я встану и уйду отсюда, ты понял? В меня это очень сильно попало. Если это была шутка, то она неудачная. Мне плевать, что это — манипуляция или запугивание. Я просто тогда уж выйду и уеду домой», — признался артист.

Во время первого испытания «Сжечь темного» начались новые скандалы. Стремление переманить в свою команду людей спровоцировало ссору с рукоприкладством. Питерская ведьма Наталья Бантеева буквально поняла слова «перетащить на свою сторону» и применила силу к актрисе Наталье Рудовой. А Женя Ершов довел до слез Марго Овсянникову.

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#шоу
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«Злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов»: жена Джигурды защитила Авербуха после интервью с Собчак
Анисина заявила, что Авербуху не стоило извиняться за слова об Арзамасовой
16 мая 2025, 12:55

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Фигурист Илья Авербух стал участником скандала после слов о супруге Елизавете Арзамасовой. Спортсмен объявил, что познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, назвал ее молодой женщиной, у которой уже «все было». Илье пришлось оправдываться за слова после хейта в свой адрес. Поддержать его решила экс-партнерша, фигуристка Марина Анисина.
В паре с Мариной Илья завоевал золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах.

Супруга Никиты Джигурды рассказала, что знает Авербуха с юного возраста и может за него поручиться. Со слов фигуристки, заявления Ильи не так поняли и извратили — «из мухи раздули слона». Анисина полагает, что ему не стоило ничего объяснять «людям с извращенным сознанием».

Спортсменка обвинила журналистов в раздувании неправдоподобной истории. Она уточнила, что семья Авербуха живет в гармонии, любви и согласии.

«Лиза — великолепная актриса и женщина, подарившая Илье зачатых в любви детей. Я рада, что Илья получил подарок судьбы в лице Елизаветы Арзамасовой! А хейтеры и недолюбленные злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов», — рассказала жена Джигурды в личном блоге.

Напомним, Илья Авербух заключил брак с актрисой, которая младше его на 22 года, в 2020 году. У влюбленных есть двое детей — трехлетний сын Лев и Лия, которой в августе исполнится два года.

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#супруги
#журналисты
#фигурное катание
#актриса
#возраст
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«Она не Раппопорт и не Хаматова»: Алексей Панин* раскритиковал партнершу за срыв спектакля в Филадельфии
Алексей Панин* раскритиковал партнершу за срыв спектакля в Филадельфии
16 мая 2025, 12:38

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Алексей Панин* раскритиковал свою партнершу Ольгу Демидову за срыв спектакля «Скамейка» в Филадельфии. Артист записал видео с извинениями, отметив, что ему это пришлось делать вместо своей коллеги.
«Хочу принести свои извинения за мою бывшую партнершу Демидову Ольгу, которая сорвала этот спектакль. Я делаю это только сейчас, потому что я вчера узнал, что она до сих пор этого не сделала. Я понимаю, что она не Ксения Раппопорт, не Чулпан Хаматова — она не настолько известна, но любой артист несет ответственность перед своим зрителем», — высказался Панин*.
Он также подчеркнул, что только смерть может быть уважительной причиной для отказа от выступления — так его учили:
«Единственная уважительная причина невыхода актера не сцену – это смерть. Это утрированно, но нас этому учат. Это отличает нас от "кэвээнщиков" и балалаечников».
Вдобавок он выразил недоумение поведением Ольги Демидовой, которая сейчас ожидает ребенка:
«Я не знаю, что в голове у беременной девушки. Я понимаю, что там могут происходить какие-то непонятные процессы».
Кроме того, Панин* пожаловался на тяжелые условия — якобы труппа оставалась без еды и воды, а питался он только благодаря друзьям, передававшим бутерброды в гримерку. По его словам, он лично занимался решением бытовых проблем, вплоть до закупки туалетной бумаги.
«Я пытался рвать горло, чтобы каким-то образом это все поменять. Ни к чему хорошему это не привело. Помимо того, что я должен выходить на сцену, я занимался всякой дребеденью вплоть до туалетной бумаги», — возмутился артист.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#спектакль
#артист
#сша
#театр
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