«Ты видишь меня сердцем»: Зепюр Брутян показала себя в Таиланде глазами Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян отдыхают в Таиланде. Актер записал романтическое видео с возлюбленной.
Вместе с супругами поехали их общий сын Микаэль и Тимофей, сын актера от Агаты Муцениеце.
Сегодня Зепюр показала нежный ролик с мужем и пасынком. Тимофей и Павел шли вместе по пляжу в парных образах. Брутян тогда вела Микаэля.
Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках. Актриса сидела на стуле.
Микаэль исследует местные красоты. Мальчик нашел недозревший кокос. Он заботливо убрал с него песок, а потом с гордостью принес маме.
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Сегодня Зепюр показала нежный ролик с мужем и пасынком. Тимофей и Павел шли вместе по пляжу в парных образах. Брутян тогда вела Микаэля.
Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках. Актриса сидела на стуле.
«Он смотрит — и в глазах картина: «Стой, не двигайся. Вот сейчас — идеально». А я улыбаюсь, потому что знаю — ты видишь меня сердцем», — призналась Брутян в личном блоге.
Микаэль исследует местные красоты. Мальчик нашел недозревший кокос. Он заботливо убрал с него песок, а потом с гордостью принес маме.
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Ольга Енгалычева