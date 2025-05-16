«Злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов»: жена Джигурды защитила Авербуха после интервью с Собчак

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Фигурист Илья Авербух стал участником скандала после слов о супруге Елизавете Арзамасовой. Спортсмен объявил, что познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, назвал ее молодой женщиной, у которой уже «все было». Илье пришлось оправдываться за слова после хейта в свой адрес. Поддержать его решила экс-партнерша, фигуристка Марина Анисина.
В паре с Мариной Илья завоевал золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах.
Супруга Никиты Джигурды рассказала, что знает Авербуха с юного возраста и может за него поручиться. Со слов фигуристки, заявления Ильи не так поняли и извратили — «из мухи раздули слона». Анисина полагает, что ему не стоило ничего объяснять «людям с извращенным сознанием».
Спортсменка обвинила журналистов в раздувании неправдоподобной истории. Она уточнила, что семья Авербуха живет в гармонии, любви и согласии.
Напомним, Илья Авербух заключил брак с актрисой, которая младше его на 22 года, в 2020 году. У влюбленных есть двое детей — трехлетний сын Лев и Лия, которой в августе исполнится два года.
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Супруга Никиты Джигурды рассказала, что знает Авербуха с юного возраста и может за него поручиться. Со слов фигуристки, заявления Ильи не так поняли и извратили — «из мухи раздули слона». Анисина полагает, что ему не стоило ничего объяснять «людям с извращенным сознанием».
Спортсменка обвинила журналистов в раздувании неправдоподобной истории. Она уточнила, что семья Авербуха живет в гармонии, любви и согласии.
«Лиза — великолепная актриса и женщина, подарившая Илье зачатых в любви детей. Я рада, что Илья получил подарок судьбы в лице Елизаветы Арзамасовой! А хейтеры и недолюбленные злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов», — рассказала жена Джигурды в личном блоге.
Напомним, Илья Авербух заключил брак с актрисой, которая младше его на 22 года, в 2020 году. У влюбленных есть двое детей — трехлетний сын Лев и Лия, которой в августе исполнится два года.
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Ольга Енгалычева