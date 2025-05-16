«Волна страха»: экстрасенсы Николь Кузнецова и Дима Матвеев напугали участников «Мастера игры»

Дима Матвеев (Фото: Инстаграм* @d.matveev366)
Николь Кузнецова объявила, что испугала отечественных звезд. А шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрет первым, вызвала бурные эмоции у актера Вячеслава Чепурченко.
В первой серии шоу «Мастер игры» уже начались первые скандалы. Звезды приехали в роскошный замок в Марокко. Пять экстрасенсов запугали 17 участников.
Многих участников волновал вопрос: будут ли экстрасенсы пользоваться в игре своим даром? Шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрет первым, разозлила актера сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко.
Во время первого испытания «Сжечь темного» начались новые скандалы. Стремление переманить в свою команду людей спровоцировало ссору с рукоприкладством. Питерская ведьма Наталья Бантеева буквально поняла слова «перетащить на свою сторону» и применила силу к актрисе Наталье Рудовой. А Женя Ершов довел до слез Марго Овсянникову.
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«Они испугались, сердечки забились. Вот эта волна страха, даже за актерскими масками, была абсолютно нескрываемой», — подчеркнула финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы. Реванш» Николь Кузнецова.
Многих участников волновал вопрос: будут ли экстрасенсы пользоваться в игре своим даром? Шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрет первым, разозлила актера сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко.
«Если ты скажешь это вслух, я встану и уйду отсюда, ты понял? В меня это очень сильно попало. Если это была шутка, то она неудачная. Мне плевать, что это — манипуляция или запугивание. Я просто тогда уж выйду и уеду домой», — признался артист.
Во время первого испытания «Сжечь темного» начались новые скандалы. Стремление переманить в свою команду людей спровоцировало ссору с рукоприкладством. Питерская ведьма Наталья Бантеева буквально поняла слова «перетащить на свою сторону» и применила силу к актрисе Наталье Рудовой. А Женя Ершов довел до слез Марго Овсянникову.
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Ольга Енгалычева