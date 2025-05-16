«Волна страха»: экстрасенсы Николь Кузнецова и Дима Матвеев напугали участников «Мастера игры»

Фигурист Илья Авербух стал участником скандала после слов о супруге Елизавете Арзамасовой. Спортсмен объявил, что познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, назвал ее молодой женщиной, у которой уже «все было». Илье пришлось оправдываться за слова после хейта в свой адрес. Поддержать его решила экс-партнерша, фигуристка Марина Анисина.