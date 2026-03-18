«Ты всесильная»: Регина Тодоренко заявила о проблемах со здоровьем

18 марта 2026, 11:07

Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем из-за нехватки отдыха

Телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с проблемами со здоровьем после слишком раннего возвращения к активному образу жизни. В своём Telegram-канале артистка рассказала подписчикам, что слегла с ознобом и маститом.





Регина объяснила, почему это произошло. По словам Тодоренко, после родов в организме вырабатывается много окситоцина, из-за чего женщина чувствует себя всесильной.

«Ты можешь всё: работать, летать, сниматься, не спать, кормить, любить, строить планы, много заниматься спортом. Но кажется, что женщина, которая родила шесть месяцев назад, ещё очень хрупкая. Что такая женщина — хрустальная, и её надо беречь. Не только врачам и домашним, но и себя самой», — заявила телеведущая.