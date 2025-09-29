«Наши мысли и молитвы с членами его семьи»: президент Союза армян Тюменской области простился с Тиграном Кеосаяном
Абрам Овеян выразил соболезнования с связи с кончиной Тиграна Кеосаяна
Президент Союза армян Тюменской области, заслуженный строитель России Абрам Овеян выразил глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной заслуженного артиста России, выдающегося режиссёра Тиграна Кеосаяна.
Супруга журналистки Маргариты Симоньян не стало 26 сентября. Он скончался, не выходя из комы, в которую впал в конце 2024 года.
«С глубоким прискорбием узнали о скоропостижной смерти мастера Тиграна Кеосаяна. Его творения навсегда останутся неизгладимым следом в мире киноискусства и в сердцах зрителей и продолжат вдохновлять новые поколения. Каждая его работа пронизана уникальным видением и талантом, которые заставляют зрителей задуматься о жизни, любви, патриотизме и человеческих отношениях», – отметил Овеян в интервью СМИ2.Кеосаян проявил себя в различных сферах – журналистике, телевидении, художественном и документальном кино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова справедливо назвала его «настоящим бойцом». Несмотря на творческую деятельность, Тигран Эдмондович продолжал бороться за справедливость, отстаивать интересы России и раскрывать правду для многомиллионной аудитории.
Овеян также выразил соболезнования родным и близким режиссера:
«В этот трудный час наши мысли и молитвы, прежде всего, с членами его семьи. Пусть память о нём и его великом наследии будет вечной. Мы потеряли не только выдающегося мастера, но и человека, который умел видеть мир иначе, дарил нам возможность прикоснуться к этому видению».В январе этого года президент России Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. В телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал режиссёра «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все любили».