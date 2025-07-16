16 июля 2025, 19:52

Тима Белорусских (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Певец Тима Белорусских дал первое интервью после длительного перерыва.





Исполнитель хита «Незабудка» появился в шоу «1+1» в эфире «Нового радио», где поблагодарил всех своих поклонников за то, что они дождались его. Певец отметил, что за время отсутствия его фанаты уже выросли.



Напомним, что пик популярности Белорусских пришёлся на 2018 год, когда он выпустил самый известный свой трек «Мокрые кроссы». Тогда его аудитория в основном состояла из школьников, которые сейчас уже заметно подросли.





«Жалею, что некоторых ребят я упустил, в силу того, что я не появлялся… Кто-то уже вырос, кто-то успел выйти замуж и родить детей. Вроде казалось, что девочки маленькие, а потом смотришь, а они уже довольно взрослые семейные девицы. Поэтому безумно благодарен тем, кто прошёл со мной эту паузу. Большая благодарность каждому!», – заявил Тима.