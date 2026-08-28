«Тимати? А, это я»: Киркоров перепутал себя с рэпером

28 августа 2026, 19:01

Киркоров перепутал себя с Тимати на сгенерированном фото

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм**/fkirkorov)

Филипп Киркоров перепутал себя с рэпером Тимати. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал RockeMag.





«Поп-королю» показывали сгенерированные нейросетью изображения со звездами и просили назвать наиболее подходящие им профессии. Артист подбирал ассоциации для коллег: Дима Билан, по его мнению, хорошо смотрится в образе солдата, Анне Asti подошла бы роль стюардессы, а Ване Дмитриенко — бизнесмена.



Увидев собственное изображение, созданное с помощью ИИ, Киркоров сначала принял себя за Тимати, но быстро осознал ошибку. Из предложенных вариантов — повар, татуировщик и пожарный — он выбрал последний, отметив, что эта профессия ему нравится.

«Тимати? А, это я. Повар нет, татуировщик нет. А вот пожарный нравится», — сказал исполнитель.