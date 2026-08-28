Обвинения в изнасиловании и скандал у Малахова: почему сын Вячеслава Зайцева похоронил отца возле уборной и куда пропало наследство модельера

28 августа 2026, 18:44

Вячеслав Зайцев (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Легендарный кутюрье, создатель знаменитого бренда и одна из главных фигур советской и российской моды — Вячеслав Зайцев. Он ушёл из жизни в 2023 году, оставив после себя не только творческое наследие, но и череду скандалов. Сын похоронил его на отдалённом кладбище, а после смерти модельера разгорелась борьба за наследство. Кому досталась империя «Красного Диора» и как сегодня живёт его Дом моды, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Скандал на похоронах знаменитого модельера Наследство «Красного Диора» Что делает Екатерина Ромашкина с наследием Вячеслава Зайцева

Скандал на похоронах знаменитого модельера



Егор Зайцев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Что у них всё непросто, знал весь Дом моды. А вот в причинах разбирались, скорее всего, только близкие», — поделился модель дома моды Савчук с NEWS.ru.

«Зайцев тогда же мне сказал, что хочет быть кремирован. Урну с прахом просил упокоить на том же Новодевичьем. 2 января 2023 года — за четыре месяца до смерти — он еще раз подтвердил свое намерение о способе и месте захоронения. Его волеизъявление можно было закрепить документально, например, у нотариуса. Однако Егор не сделал этого, вероятно, в силу природной беспечности. По наивности Славе казалось, что близкие люди не посмеют нарушить его последнюю просьбу. А они посмели», — цитирует слова экс-директора Дома моды.

«Моя жена рыдала, увидев впервые это место. Слева туалет и говном воняет, справа помойка», — сообщил Головин.

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Наследство «Красного Диора»



Вячеслав Зайцев (Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин)

Что делает Екатерина Ромашкина с наследием Вячеслава Зайцева

«Но, тем не менее, очень рисковая и отважная. Если бы мне предложили должность ведущей в программе «Модный приговор», думаю, обязательно бы использовала этот шанс», — сказала невестка прославленного модельера в интервью «КП».

Егор Зайцев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Егор не просто участвовал в деле отца, он отдал ему всю свою жизнь, творческие силы. Сразу после учебы в институте и до последних дней он работал и творил в Доме моды на бренд SLAVA ZAITSEV. Он был дизайнером не менее гениальным, чем Вячеслав Михайлович. Это очень важный факт, я стараюсь транслировать его везде и всюду, чтобы открыть людям глаза и рассказать о его нереализованности, которая случилась лишь потому, что он всю свою жизнь посвятил служению делу отца», — сообщила руководитель Дома моды.

«Мне бы, конечно, хотелось», — поделилась Екатерина с журналистами KP.RU.