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Обвинения в изнасиловании и скандал у Малахова: почему сын Вячеслава Зайцева похоронил отца возле уборной и куда пропало наследство модельера

Вячеслав Зайцев (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Легендарный кутюрье, создатель знаменитого бренда и одна из главных фигур советской и российской моды — Вячеслав Зайцев. Он ушёл из жизни в 2023 году, оставив после себя не только творческое наследие, но и череду скандалов. Сын похоронил его на отдалённом кладбище, а после смерти модельера разгорелась борьба за наследство. Кому досталась империя «Красного Диора» и как сегодня живёт его Дом моды, читайте в материале «Радио 1».



Скандал на похоронах знаменитого модельера

Конфликт, вспыхнувший после его ухода, вызревал годами — задолго до того, как Вячеслав Зайцев перестал выходить в свет. Ещё в 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. С тех пор легендарный кутюрье стал постепенно отходить от дел в своём Доме моды. Создатель образов всегда подчёркивал, что является прежде всего художником и творцом, а не управленцем, поэтому хозяйственные вопросы давались архитектору стиля с трудом.

Со временем состояние мэтра ухудшалось: мужчина перенёс два инсульта, у него начались серьёзные проблемы с речью и передвижением. В этот непростой период никого из близких рядом с дизайнером не было. Полноценной поддержки от сына Егора модельер в борьбе с болезнью тоже не дождался: отношения между ними были натянутыми.

Егор Зайцев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
«Что у них всё непросто, знал весь Дом моды. А вот в причинах разбирались, скорее всего, только близкие», — поделился модель дома моды Савчук с NEWS.ru.
Вячеслав Михайлович скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Причиной смерти стало внутреннее желудочное кровотечение. Прощание с мастером высокой моды не обошлось без скандала. Зайцев-младший принял решение похоронить отца на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлкове, проигнорировав просьбу родителя. Близкий друг маэстро Николай Головин в беседе с журналистами привёл слова самого мэтра о том, как он хотел быть похоронен.

«Зайцев тогда же мне сказал, что хочет быть кремирован. Урну с прахом просил упокоить на том же Новодевичьем. 2 января 2023 года — за четыре месяца до смерти — он еще раз подтвердил свое намерение о способе и месте захоронения. Его волеизъявление можно было закрепить документально, например, у нотариуса. Однако Егор не сделал этого, вероятно, в силу природной беспечности. По наивности Славе казалось, что близкие люди не посмеют нарушить его последнюю просьбу. А они посмели», — цитирует слова экс-директора Дома моды.
Николай добавил, что могила модельера с мировым именем расположена между общественной уборной и мусоркой.

«Моя жена рыдала, увидев впервые это место. Слева туалет и говном воняет, справа помойка», — сообщил Головин.
Это вызвало волну возмущения: многие считали, что мэтр заслуживает упокоения на престижном столичном погосте, и даже руководство города предлагало более статусные варианты. Наследник же отстаивал своё решение, объясняя, что папа прожил там последние 30 лет. Любые попытки перезахоронения он называл кощунством.
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По информации Telegram-канала Mash сам Егор ушёл из жизни всего через год после папы — 19 июня 2024 года. Причиной стал рак толстого кишечника с метастазами в лёгких и печени. Его похоронили рядом с отцом. Несмотря на все конфликты, Егор в одном из интервью признавался, что знаменитый родитель был для него и тираном, и Богом одновременно, а их ссоры часто раздувались прессой и вырывались из контекста.

Люди из близкого окружения полагают, что корень проблемы крылся в том, что мужчина так и не смог выйти из тени великого отца и обрести собственный узнаваемый стиль. По словам одного из друзей, постоянное сравнение с мэтром порождало в нём комплекс, который постепенно перерос в соперничество и отдалил сына от семьи.

Наследство «Красного Диора»

Основной актив Вячеслава Зайцева — его знаменитый Дом моды — ещё в 90-е годы оказался разделён между различными структурами, а помещения начали активно сдавать в аренду. Разобраться в этом запутанном имущественном клубке без тщательного изучения документов было практически невозможно. Казалось бы, всё нажитое должно достаться семье модельера, однако неожиданно появились и другие претенденты. Одним из них стал обладатель титула «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко, который в эфире шоу «Малахов» заявил о наличии завещания в его пользу. Правда, позже житель Ростова оказался в центре скандала — мужчину обвинили в изнасиловании.

Вячеслав Зайцев (Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин)
Ещё одним претендентом на наследство выступил предприниматель Александр Романов, называвший себя другом Зайцева. Он предъявил права на бренд «Слава Зайцев», утверждая, что обладает соответствующими документами и патентами. В итоге после всех юридических баталий основным наследником Дома моды стала вдова сына Егора — Екатерина Ромашкина. Именно она сейчас возглавляет компанию и занимается развитием бизнеса. Активное участие в делах принимает и их дочь Маруся, которая занимается дизайном одежды.

Что делает Екатерина Ромашкина с наследием Вячеслава Зайцева

Возглавившая модную империю Екатерина Ромашкина признается, что по натуре она интроверт и сторонится публичности, предпочитая тихое одиночество шумным компаниям.

«Но, тем не менее, очень рисковая и отважная. Если бы мне предложили должность ведущей в программе «Модный приговор», думаю, обязательно бы использовала этот шанс», — сказала невестка прославленного модельера в интервью «КП».
Кроме того, владелица наследия вступилась за репутацию своего покойного мужа, рассказав об истинной сути его отношений с великим кутюрье.
Егор Зайцев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
«Егор не просто участвовал в деле отца, он отдал ему всю свою жизнь, творческие силы. Сразу после учебы в институте и до последних дней он работал и творил в Доме моды на бренд SLAVA ZAITSEV. Он был дизайнером не менее гениальным, чем Вячеслав Михайлович. Это очень важный факт, я стараюсь транслировать его везде и всюду, чтобы открыть людям глаза и рассказать о его нереализованности, которая случилась лишь потому, что он всю свою жизнь посвятил служению делу отца», — сообщила руководитель Дома моды.

Традиции династии, вероятно, продолжит и младшая дочь Егора, Анастасия. Девушка уже пошла по стопам знаменитого деда и отца, став студенткой колледжа при Университете имени Косыгина — alma mater обоих знаменитых модельеров. При этом Ромашкина не торопит события, отмечая, что только время покажет, захочет ли наследница в итоге посвятить себя фэшн-индустрии или нет.

«Мне бы, конечно, хотелось», — поделилась Екатерина с журналистами KP.RU.
По словам нового главы знаменитого бренда, никаких семейных битв за многомиллионное наследство не было. Напротив, родственники объединили усилия, чтобы сохранить продуктивную работу модного дома, регулярно проводя там тематические выставки и показы. Сама штаб-квартира великого дизайнера — это монументальное десятиэтажное здание на проспекте Мира, спроектированное специально под нужды Зайцева почти 50 лет назад. В лихие 90-е годы мэр столицы Юрий Лужков распорядился передать этот объект в дар кутюрье, вернув здание семье после десятилетнего пребывания в статусе государственной собственности.
Арсений Орлов

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