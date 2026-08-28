Обвинения в изнасиловании и скандал у Малахова: почему сын Вячеслава Зайцева похоронил отца возле уборной и куда пропало наследство модельера
Легендарный кутюрье, создатель знаменитого бренда и одна из главных фигур советской и российской моды — Вячеслав Зайцев. Он ушёл из жизни в 2023 году, оставив после себя не только творческое наследие, но и череду скандалов. Сын похоронил его на отдалённом кладбище, а после смерти модельера разгорелась борьба за наследство. Кому досталась империя «Красного Диора» и как сегодня живёт его Дом моды, читайте в материале «Радио 1».
Скандал на похоронах знаменитого модельераКонфликт, вспыхнувший после его ухода, вызревал годами — задолго до того, как Вячеслав Зайцев перестал выходить в свет. Ещё в 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. С тех пор легендарный кутюрье стал постепенно отходить от дел в своём Доме моды. Создатель образов всегда подчёркивал, что является прежде всего художником и творцом, а не управленцем, поэтому хозяйственные вопросы давались архитектору стиля с трудом.
Со временем состояние мэтра ухудшалось: мужчина перенёс два инсульта, у него начались серьёзные проблемы с речью и передвижением. В этот непростой период никого из близких рядом с дизайнером не было. Полноценной поддержки от сына Егора модельер в борьбе с болезнью тоже не дождался: отношения между ними были натянутыми.
«Что у них всё непросто, знал весь Дом моды. А вот в причинах разбирались, скорее всего, только близкие», — поделился модель дома моды Савчук с NEWS.ru.Вячеслав Михайлович скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Причиной смерти стало внутреннее желудочное кровотечение. Прощание с мастером высокой моды не обошлось без скандала. Зайцев-младший принял решение похоронить отца на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлкове, проигнорировав просьбу родителя. Близкий друг маэстро Николай Головин в беседе с журналистами привёл слова самого мэтра о том, как он хотел быть похоронен.
«Зайцев тогда же мне сказал, что хочет быть кремирован. Урну с прахом просил упокоить на том же Новодевичьем. 2 января 2023 года — за четыре месяца до смерти — он еще раз подтвердил свое намерение о способе и месте захоронения. Его волеизъявление можно было закрепить документально, например, у нотариуса. Однако Егор не сделал этого, вероятно, в силу природной беспечности. По наивности Славе казалось, что близкие люди не посмеют нарушить его последнюю просьбу. А они посмели», — цитирует слова экс-директора Дома моды.Николай добавил, что могила модельера с мировым именем расположена между общественной уборной и мусоркой.
«Моя жена рыдала, увидев впервые это место. Слева туалет и говном воняет, справа помойка», — сообщил Головин.Это вызвало волну возмущения: многие считали, что мэтр заслуживает упокоения на престижном столичном погосте, и даже руководство города предлагало более статусные варианты. Наследник же отстаивал своё решение, объясняя, что папа прожил там последние 30 лет. Любые попытки перезахоронения он называл кощунством.
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По информации Telegram-канала Mash сам Егор ушёл из жизни всего через год после папы — 19 июня 2024 года. Причиной стал рак толстого кишечника с метастазами в лёгких и печени. Его похоронили рядом с отцом. Несмотря на все конфликты, Егор в одном из интервью признавался, что знаменитый родитель был для него и тираном, и Богом одновременно, а их ссоры часто раздувались прессой и вырывались из контекста.
Люди из близкого окружения полагают, что корень проблемы крылся в том, что мужчина так и не смог выйти из тени великого отца и обрести собственный узнаваемый стиль. По словам одного из друзей, постоянное сравнение с мэтром порождало в нём комплекс, который постепенно перерос в соперничество и отдалил сына от семьи.
Наследство «Красного Диора»Основной актив Вячеслава Зайцева — его знаменитый Дом моды — ещё в 90-е годы оказался разделён между различными структурами, а помещения начали активно сдавать в аренду. Разобраться в этом запутанном имущественном клубке без тщательного изучения документов было практически невозможно. Казалось бы, всё нажитое должно достаться семье модельера, однако неожиданно появились и другие претенденты. Одним из них стал обладатель титула «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко, который в эфире шоу «Малахов» заявил о наличии завещания в его пользу. Правда, позже житель Ростова оказался в центре скандала — мужчину обвинили в изнасиловании. Ещё одним претендентом на наследство выступил предприниматель Александр Романов, называвший себя другом Зайцева. Он предъявил права на бренд «Слава Зайцев», утверждая, что обладает соответствующими документами и патентами. В итоге после всех юридических баталий основным наследником Дома моды стала вдова сына Егора — Екатерина Ромашкина. Именно она сейчас возглавляет компанию и занимается развитием бизнеса. Активное участие в делах принимает и их дочь Маруся, которая занимается дизайном одежды.
Что делает Екатерина Ромашкина с наследием Вячеслава ЗайцеваВозглавившая модную империю Екатерина Ромашкина признается, что по натуре она интроверт и сторонится публичности, предпочитая тихое одиночество шумным компаниям.
«Но, тем не менее, очень рисковая и отважная. Если бы мне предложили должность ведущей в программе «Модный приговор», думаю, обязательно бы использовала этот шанс», — сказала невестка прославленного модельера в интервью «КП».Кроме того, владелица наследия вступилась за репутацию своего покойного мужа, рассказав об истинной сути его отношений с великим кутюрье.
«Егор не просто участвовал в деле отца, он отдал ему всю свою жизнь, творческие силы. Сразу после учебы в институте и до последних дней он работал и творил в Доме моды на бренд SLAVA ZAITSEV. Он был дизайнером не менее гениальным, чем Вячеслав Михайлович. Это очень важный факт, я стараюсь транслировать его везде и всюду, чтобы открыть людям глаза и рассказать о его нереализованности, которая случилась лишь потому, что он всю свою жизнь посвятил служению делу отца», — сообщила руководитель Дома моды.
Традиции династии, вероятно, продолжит и младшая дочь Егора, Анастасия. Девушка уже пошла по стопам знаменитого деда и отца, став студенткой колледжа при Университете имени Косыгина — alma mater обоих знаменитых модельеров. При этом Ромашкина не торопит события, отмечая, что только время покажет, захочет ли наследница в итоге посвятить себя фэшн-индустрии или нет.
«Мне бы, конечно, хотелось», — поделилась Екатерина с журналистами KP.RU.По словам нового главы знаменитого бренда, никаких семейных битв за многомиллионное наследство не было. Напротив, родственники объединили усилия, чтобы сохранить продуктивную работу модного дома, регулярно проводя там тематические выставки и показы. Сама штаб-квартира великого дизайнера — это монументальное десятиэтажное здание на проспекте Мира, спроектированное специально под нужды Зайцева почти 50 лет назад. В лихие 90-е годы мэр столицы Юрий Лужков распорядился передать этот объект в дар кутюрье, вернув здание семье после десятилетнего пребывания в статусе государственной собственности.