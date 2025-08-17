Тимати отметил 42-летие в компании моделей, оставив возлюбленную дома с ребенком
Рэпер Тимати отметил 42-летие в компании звездных друзей и моделей на яхте в турецком Бодруме. В это время его возлюбленная Валентина была дома с их новорожденной дочерью. Об этом пишет издание «Страсти».
Отмечается, что на вечеринке присутствовали блогер Дина Саева со своим парнем, дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня, девушка рэпера Macan Мария Мотина и другие знаменитости. Гости танцевали под музыку немецкого диджея Rampa, а сам именинник по греческой традиции разбивал тарелки.
Кульминацией вечера стало шоу дронов, изобразивших в небе надпись «Тимати». Однако в сети исполнителя раскритиковали за столь роскошное торжество, которое он решил провести без партнерши. Сама Валентина в соцсетях пишет, что полностью поглощена материнством и ее каждый день начинается «с окситоцинового удара в голову».
*Запрещен в РФ
