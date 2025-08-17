Тимати отметил 42-летие в компании моделей, оставив возлюбленную дома с ребенком

17 августа 2025, 18:37

Рэпер Тимати отметил 42-летие на яхте с моделями в Турции без возлюбленной

Рэпер Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)

Рэпер Тимати отметил 42-летие в компании звездных друзей и моделей на яхте в турецком Бодруме. В это время его возлюбленная Валентина была дома с их новорожденной дочерью. Об этом пишет издание «Страсти».