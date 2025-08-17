Достижения.рф

Тимати отметил 42-летие в компании моделей, оставив возлюбленную дома с ребенком

Рэпер Тимати отметил 42-летие на яхте с моделями в Турции без возлюбленной
Рэпер Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)

Рэпер Тимати отметил 42-летие в компании звездных друзей и моделей на яхте в турецком Бодруме. В это время его возлюбленная Валентина была дома с их новорожденной дочерью. Об этом пишет издание «Страсти».



Отмечается, что на вечеринке присутствовали блогер Дина Саева со своим парнем, дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня, девушка рэпера Macan Мария Мотина и другие знаменитости. Гости танцевали под музыку немецкого диджея Rampa, а сам именинник по греческой традиции разбивал тарелки.

Кульминацией вечера стало шоу дронов, изобразивших в небе надпись «Тимати». Однако в сети исполнителя раскритиковали за столь роскошное торжество, которое он решил провести без партнерши. Сама Валентина в соцсетях пишет, что полностью поглощена материнством и ее каждый день начинается «с окситоцинового удара в голову».

Лидия Пономарева

