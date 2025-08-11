«Не бросаться во все тяжкие»: Отец Жанны Фриске дал совет больному раком Роману Попову

11 августа 2025, 21:38

Отец Жанны Фриске поддержал Романа Попова на фоне рецидива рака мозга

Роман Попов (Фото: Instagram* @romapopoff)

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, заметил схожесть в ситуации актёра Романа Попова, у которого случился рецидив рака, с тем, что пережила его дочь. Об этом Владимир заявил изданию Teleprogramma.org.





40-летний Попов накануне пожаловался на ухудшение зрения. На что Владимир Фриске признался, что сталкивался с подобным. По его словам, Жанна также временно потеряла зрение из-за болезни.

«То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит», — рассказал отец певицы.

«Бороться и ни на что не обращать внимание. Найти специалистов и не бросаться во все тяжкие. Найти одно направление, одних людей. Взвесить все за и против», — посоветовал Владимир.