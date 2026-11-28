28 ноября 2026, 18:29

Актёр Александр Олешко смирился с тем, что желание стать отцом не исполнится

Александр Олешко (Фото: кадр из фильма «Мужчина с гарантией»)

Народный артист Александр Олешко в интервью Лауре Джугелия на VK Видео объяснил, почему не жалеет, что не стал отцом.





Актёр признался, что желание стать родителем, которое у него так и не сбылось, вряд ли когда-либо исполнится. По словам Олешко, с этим он уже смирился.

«Я когда-то хотел, а потом, когда я понял, что этого не будет, то понял, что я столько работаю в мире детства и с детьми, что думаю, и так буду им этот свет раздавать, так тоже можно реализовываться», — отметил Александр.