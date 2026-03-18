Тимур Родригез навестил живущих в Испании детей и показал их фото
В личном блоге Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) опубликовал трогательное фото с сыновьями Мигелем (17 лет) и Даниэлем (13 лет), которых он навестил в Испании. Об этом пишет Super.
Дети живут там с матерью Анной Девочкиной и, судя по всему, артист сам прилетел к ним. Под снимком он лаконично подписал: «Идеальное воскресенье».
Пара рассталась в конце мая 2025 года, завершив 16‑летний брак. Изначально условия развода были выгодны для экс‑супруги: Анна получила недвижимость в Москве и за городом, а также регулярные выплаты — 1,5 миллиона на детей и 500 тысяч лично ей.
Но ситуация изменилась, когда Тимур подал иск с требованием снизить алименты до миллиона и прекратить дополнительные платежи. Суд не поддержал это решение, отметив потенциальный ущерб для благополучия детей. В качестве альтернативы Родригез предложил семье вернуться в Россию из Испании, где они обосновались в 2022 году.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в РФ