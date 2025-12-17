«Я уже домой хочу»: Ксения Бородина не может улететь в Москву
Рейсы Ксении Бородиной из Ставрополя в Москву перенесли дважды за день
Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с чередой переносов рейсов, пытаясь вернуться в Москву из Ставропольского края. Об этом стало известно из её личного блога.
Проблемы начались в аэропорту Ставрополя. Изначально рейс на Москву, по расписанию на 13:55, перенесли на 16:00. Позже авиакомпания предложила пассажирам альтернативный вариант — вылет из аэропорта Минеральных Вод.
Бородина и другие пассажиры отправились туда. Однако в этом аэропорту их снова ждала задержка.
«Мы уже и сюда добрались, опять задержка рейса! Хотя до нас все вылетели, всё ок! Я уже домой хочу», — написала телеведущая.Визит в Ставропольский край носил частный характер: телеведущая и её супруг Николай Сердюков приехали, чтобы пообщаться с его родственниками.