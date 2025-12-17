«Я уже домой хочу»: Ксения Бородина не может улететь в Москву

17 декабря 2025, 10:31

Рейсы Ксении Бородиной из Ставрополя в Москву перенесли дважды за день

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с чередой переносов рейсов, пытаясь вернуться в Москву из Ставропольского края. Об этом стало известно из её личного блога.





Проблемы начались в аэропорту Ставрополя. Изначально рейс на Москву, по расписанию на 13:55, перенесли на 16:00. Позже авиакомпания предложила пассажирам альтернативный вариант — вылет из аэропорта Минеральных Вод.



Бородина и другие пассажиры отправились туда. Однако в этом аэропорту их снова ждала задержка.

«Мы уже и сюда добрались, опять задержка рейса! Хотя до нас все вылетели, всё ок! Я уже домой хочу», — написала телеведущая.