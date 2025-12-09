Тимур Родригез оказался самым невостребованным российским артистом этой зимой
Тимур Родригез оказался самым невостребованным певцом этой зимы из-за слишком высокого гонорара в 3,5 млн рублей — у артиста нет ни одного корпоратива на квартал. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Родригез, помимо гонорара, выдвигает ряд требований к организации выступления: две гримёрки, до 15 охранников, отдельную зону для грима и кейтеринг. Также он настаивает на трёхчасовой репетиции перед выступлением, парковке, шампанском Moët & Chandon, козьем или овечьем сыре и воде исключительно Vittel или Evian. Из-за таких условий заказчики часто отказываются от идеи пригласить артиста на корпоративное мероприятие.
Отмечается, что у Родригеза возникли финансовые трудности. Он не может выплачивать полтора миллиона рублей в качестве алиментов на двоих сыновей и еще 500 тысяч рублей своей бывшей жене Анне Девочкиной. Тимур ранее обращался в суд с просьбой снизить сумму выплат в четыре раза, но экс-супруга не согласна. По её словам, все деньги уходят на обучение и секции их сыновей.
