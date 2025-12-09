Тимур Родригез оказался самым невостребованным российским артистом этой зимой

09 декабря 2025, 10:10

Родригез стал самым невостребованным певцом зимы из-за гонорара в 3,5 млн руб

Тимур Родригез (Фото: Инстаграм* @trodriguezzz)

Тимур Родригез оказался самым невостребованным певцом этой зимы из-за слишком высокого гонорара в 3,5 млн рублей — у артиста нет ни одного корпоратива на квартал. Об этом пишет Telegram-канал Mash.