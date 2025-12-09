Адвоката Виктории Бони возмутило отсутствие представителей невесты Лепса в суде
Адвокат телеведущей Виктории Бони Алексей Лунев возмутился из-за отсутствия представителей Авроры Кибы на предварительной беседе в суде. Об этом пишет издание «VOICE».
Напомним, что ранее Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные высказывания Кибы, обвинившей телеведущую в проституции. Виктория потребовала извинений.
Предварительная беседа по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подала Боня, состоялась 8 декабря в Кузьминском районном суде. Адвокат Алексей Лунев присутствовал на заседании, в то время как сторона Авроры Кибы не прислала своих представителей.
«Никто ни с кем не связывался. Если бы связывались, я бы знал», — добавил Лунев.В настоящий момент не похоже, что стоит рассчитывать на примирение сторон конфликта.
Первое полноценное судебное заседание назначили на 25 декабря. На нем адвокат озвучит все требования своей доверительницы. При этом личное присутствие Виктории Бони в суде, скоре всего, не потребуется.