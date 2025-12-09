Адвоката Виктории Бони возмутило отсутствие представителей невесты Лепса в суде

09 декабря 2025, 03:40

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Адвокат телеведущей Виктории Бони Алексей Лунев возмутился из-за отсутствия представителей Авроры Кибы на предварительной беседе в суде. Об этом пишет издание «VOICE».





Напомним, что ранее Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные высказывания Кибы, обвинившей телеведущую в проституции. Виктория потребовала извинений.





«Никто ни с кем не связывался. Если бы связывались, я бы знал», — добавил Лунев.