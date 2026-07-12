Тимур Родригез задолжал по алиментам более 7 млн рублей
С российского телеведущего и певца Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП России.
Судебные приставы завели два исполнительных производства в отношении артиста 26 мая. Общая сумма взыскания превышает 7,145 млн рублей и основана на нотариально заверенных соглашениях об уплате алиментов.
Известно, что в декабре 2025 года Родригез проиграл судебный процесс по алиментам своей бывшей супруге Анне Девочкиной. В конце января 2026 года московский суд удовлетворил иск телеведущего и освободил его от обязанности выплачивать 500 тысяч рублей на содержание экс-супруги. При этом расходы на содержание детей сохраняются за ним в полном объёме.
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