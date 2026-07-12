Тимур Родригез задолжал по алиментам более 7 млн рублей

12 июля 2026, 13:34

Тимур Родригез (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

С российского телеведущего и певца Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП России.