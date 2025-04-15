«Все к лучшему»: Алсу сообщила об отмене концерта в Екатеринбурге

Алсу (Фото: Teлеграм @alsouofficial)
Певица Алсу объявила об отмене концерта в Екатеринбурге, который планировался на 18 апреля. В личном блоге артистка рассказала, что в срыве выступления виноваты организаторы.
Алсу должна была выступить на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Но за несколько дней до мероприятия объявили о возврате средств за билеты. Исполнительница песни «Зимний сон» вышла на связь с фанатами и объяснила, почему не приедет на Урал.
Певица поделилась, что организаторы не выполнили условия договора.
Ранее певица Алсу ответила на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
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«К сожалению, вынуждена сообщить, что концерт в Екатеринбурге 18 апреля не состоится по независящим от меня причинам. Верю в то, что все, что ни делается, все к лучшему», — отметила Алсу.
Певица поделилась, что организаторы не выполнили условия договора.
«Верю в то, что все, что ни делается, все к лучшему», — добавила она.
Ранее певица Алсу ответила на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
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Ольга Енгалычева