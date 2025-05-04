«То-то и видно, что ручной»: Валерия показала, как носит Иосифа Пригожина на руках

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Майские праздники певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили провести на море. Оттуда артистка поделилась забавным роликом с мужем.
Публикацию звезда подписала так: «Своя ноша не тянет». Она показала, как стоит в воде, держа возлюбленного на руках.
На видео исполнительница хита «Часики» и Пригожин улыбались.
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Поклонники оценили юмор возлюбленных и оставили огромное количество позитивных комментариев.
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«Девочки, не знаю, как вы, а я своего мужа ношу на руках. Как тебе, зай, нормально или как? А вы? У вас какие отношения?», — шутливо обратилась Валерия к поклонникам.
На видео исполнительница хита «Часики» и Пригожин улыбались.
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
«Моя-то бицухи не просто так качает ежедневно. Вот и пригождаются», — прокомментировал ролик супруг Валерии.
Поклонники оценили юмор возлюбленных и оставили огромное количество позитивных комментариев.
«То-то и видно, что ручной», «В мертвом море еще легче будет», «Йося в шоке, ему нравится», «Любовь видно на расстоянии», «Ничего себе ляля у вас», «Все правильно. Продюсера на руках носить надо», — заметили подписчики.
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Ольга Енгалычева