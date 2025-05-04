Певица Анастасия Задорожная показала свою восьмимесячную дочь

Анастасия Задорожная с мужем Владимиром (Фото: Инстаграм* @stasya_ru)
Российская актриса, певица, модель и телеведущая Анастасия Задорожная светским тусовкам, съёмкам и красным ковровым дорожкам предпочла тихую семейную жизнь. В 2020 году она тайно вышла замуж за работника IT-сферы Владимира, а в августе 2024 года в 38 лет родила дочь Александру.
Сейчас девочке восемь месяцев и ходить она пока не может, а вот ползать — вполне. Творческая мама решила на личном примере показать дочери, как это делается. Соответствующие кадры Настя опубликовала в своей социальной сети. На записи певица увлечённо ползает по ковру, призывая малышку следовать её примеру, что та с удовольствием делает.
Александра, дочь Анастасии Задорожной (Кадр из видео: Инстаграм* @stasya_ru)
Напомним, Задорожная тайно вышла замуж за предпринимателя в IT-сфере Владимира в 2020 году. Затем, всё также избегая публичности, она тщательно скрывала от поклонников свою беременность, рассказав о ней только на позднем сроке — в мае 2024 года. А в августе у артистки родилась дочь Александра, которая теперь в возрасте восьми месяцев осваивает уроки ползания от звёздной мамы.
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Александра, дочь Анастасии Задорожной (Кадр из видео: Инстаграм* @stasya_ru)
Напомним, Задорожная тайно вышла замуж за предпринимателя в IT-сфере Владимира в 2020 году. Затем, всё также избегая публичности, она тщательно скрывала от поклонников свою беременность, рассказав о ней только на позднем сроке — в мае 2024 года. А в августе у артистки родилась дочь Александра, которая теперь в возрасте восьми месяцев осваивает уроки ползания от звёздной мамы.
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Александр Бойцов