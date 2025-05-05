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Регина Тодоренко рассказала о неожиданной встрече: «Увидела льва в туалете»

Регина Тодоренко рассказала, что увидела льва в туалете
Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками и рассказала о неожиданной встрече.
Бывшая ведущая «Орла и решки» поделилась необычной историей. Звезду потрясла близость туалетной комнаты к дикой природе. Жена певца Влада Топалова, будучи в командировке, обнаружила в уборной льва. Однако животное находилось за стеклом — как в зоопарке.

«Пошла девочка в туалет <...> Увидела льва в туалете <...> Обалдеть, я в шоке», — поделилась телеведущая эмоциями в личном блоге.

При этом встреча с опасным хищником не испортила настроение Тодоренко.

«Лучшее семейное сафари в жизни», — обратила внимание Регина.

Ранее сообщалось, что невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию.

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Невеста звезды «Белого лотоса» Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с актером
05 мая 2025, 22:36

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер (Фото: Инстаграм* @abbychampion)

Невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию, сообщило издание Radar Online.
Несмотря на красивые фотографии в социальных сетях, между Патриком и Эбби есть немало противоречий. Так, девушка после предложения руки и сердца начала размышлять, а стоит ли ей связывать себя узами брака с Патриком. Чемпион тревожит, что они встречались восемь лет, а после помолвки прошло уже два года. Однако дату для церемонии так и не выбрали.

«Эбби уже ждала так долго, что если Патрик не сделает следующие шаги, она просто уйдет от него. Родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, без ума от Эбби и не хотят, чтобы их сын потерял ее», — признался источник издания.

Инсайдер подчеркнул, что даже родители актера разозлятся, если он будет тянуть с торжеством. Собеседник издания поделился, что звезда «Белого лотоса» любит свою невесту, однако после выхода сериала с его участием получает весьма много внимания от поклонниц. Напомним, что на экране он показал фигуру и сразу обрел армию фанаток.

В последнее время сын культуриста часто путешествует, в том числе по работе. Не так давно его заметили на открытии пляжного клуба в компании актрисы Сидни Суини, которая несколько недель назад расторгла помолвку с Джонатаном Давино.

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«Кто чем наполнен, то и выплёскивает»: Мария Шукшина впервые высказалась о скандалах с сестрой Ольгой
Мария Шукшина впервые прокомментировала скандалы с сестрой Ольгой
05 мая 2025, 21:58

Мария Шукшина (фото: Telegram @mariashukshina)

Ольга Шукшина уже более года судится со старшей сестрой Марией за творческое наследие отца – советского актёра и писателя Василия Шукшина. Пока закон на стороне старшей дочери артиста.
Мария не комментирует скандал в семье, поскольку не считает это нужным. Однако в интервью Вячеславу Манучарову актриса сделала исключение.

«Моя сестра Ольга постоянно подает в суд то на спектакль, то на театр, то на меня, то на маму. А мы всё время выигрываем. Так и живём… Кто чем наполнен, то и выплескивает – так говорят. Мне важнее больше сделать для людей и страны, а не участвовать в этих склоках. Там, видимо, другое мировоззрение», – отметила Мария в шоу «Эмпатия Манучи».
К слову, совсем недавно Ольга обвинила Марию в том, что она совершенно забыла о 86-летней маме Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая нуждается в постоянной помощи и заботе.

Тогда младшая сестра обрушилась с критикой в адрес актрисы. Она отметила, что, если Мария стремится учить страну, как жить, то у неё самой, прежде всего, должна быть идеальная семья.

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Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»
Певица Жасмин сделала пикантный комплимент коллеге Стасу Михайлову
05 мая 2025, 21:07

Жасмин (фото: Telegram @singer_JASMIN)

В конце апреля Стасу Михайлову исполнилось 56 лет. Народный артист России отыграл большой сольный концерт, на который помимо поклонников пришли и его коллеги.
Посетила мероприятие и певица Жасмин, которая в беседе с журналистами не скупилась на слова для именинника.

«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет. Он просто разрывает», – заявила звезда в беседе с «Пятым каналом».
Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)

Жасмин добавила, что Михайлов входит в число тех артистов, кто искренен со своей аудиторией и делает то, что ему действительно нравится. Именно поэтому, по её словам, певцу удаётся достучаться до сердец не только женщин, но и всех людей. Звезда подчеркнула, что знает много мужчин, которые любят песни Михайлова.

Артистка добавила, что Михайлов проделал большой путь к славе, поэтому он по-настоящему «кайфует» от своего дела.

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Актер Михаил Боярский построил дом
Актер Иван Краско заявил, что артист Михаил Боярский построил дом
05 мая 2025, 21:05

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Актер Иван Краско сообщил, что его товарищ Михаил Боярский построил дом. 94-летний артист собирается заглянуть к коллеге на новоселье, сообщило издание NEWS.ru.
«Навещу дорогого соседа Мишеля, он сейчас на больничном. Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», — обратил внимание Иван Краско.

Актер назвал звезду сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» «деловитым, крепким хозяином». Иван Краско подчеркнул, что супруга товарища под стать самому Боярскому. В их жилище всегда царят чистота и радушие — без угощения возлюбленные никого из друзей не отпускают, уточнил Краско.

Со слов актера, не так давно Михаил Боярский просил Краско продать ему дачу в Грузино. Но Иван отказал — в дом приезжают его родственники. Также стало известно, что Краско строит дачу в Вартемягах.

«Иван, продай мне свою дачку», — как-то сказал мне Боярский. Но я не стал этого делать. Куда же мои родные будут приезжать? Отдыхать летом все любят, добрый он, наш дом в Грузино», — откровенничал актер.

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#актёр
#дом
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#артист
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Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с участием Боярского до конца сезона
Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским из-за его травмы
05 мая 2025, 20:23

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Театр имени Ленсовета в Петербурге приостановил показы одного из спектаклей с участием актёра Михаила Боярского из-за полученной им травмы. Об этом говорится в Telegram-канале театра.
Отмечается, что показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором исполняет роль Боярский, приостановлен до конца сезона.

Такое решение было принято, поскольку врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену в ближайшее время – ему необходимо время на восстановление.

Как уточнили в театре, спектакль заменят на другие постановки.

Напомним, что в середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. 23 апреля актёра выписали из больницы, но из-за травмы он пока не может вернуться к работе.

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