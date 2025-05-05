Регина Тодоренко рассказала о неожиданной встрече: «Увидела льва в туалете»

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)
Телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками и рассказала о неожиданной встрече.
Бывшая ведущая «Орла и решки» поделилась необычной историей. Звезду потрясла близость туалетной комнаты к дикой природе. Жена певца Влада Топалова, будучи в командировке, обнаружила в уборной льва. Однако животное находилось за стеклом — как в зоопарке.
При этом встреча с опасным хищником не испортила настроение Тодоренко.
Ранее сообщалось, что невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию.
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«Пошла девочка в туалет <...> Увидела льва в туалете <...> Обалдеть, я в шоке», — поделилась телеведущая эмоциями в личном блоге.
При этом встреча с опасным хищником не испортила настроение Тодоренко.
«Лучшее семейное сафари в жизни», — обратила внимание Регина.
Ранее сообщалось, что невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию.
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