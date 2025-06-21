Раскрыто место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной
21 июня скончалась звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина. В разговоре с ТАСС художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли рассказал, где пройдет церемония прощания с актрисой.
Заслуженный деятель искусств России поделился, что прощание с актрисой пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Известно, что с этим местом связана судьба Талызиной, которая работала в этом театре с 1968 года, где сыграла больше 40 центральных и главных ролей. Еще артистка прославилась после картины «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и иных, за годы карьеры снялась в более 100 проектах.
Напомним, Валентина Талызина скончалась сегодня утром. По информации Телеграм-канала SHOT, причиной кончины актрисы стала онкология. Отмечалось, что здоровье народной артистки РСФСР ухудшилось текущей весной.
Читайте также: