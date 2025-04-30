«Только что телефон вернули»: актер из «Реальных пацанов» Бежанян ответил на обвинения в экологическом преступлении

Армен Бежанян (Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)
Актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян рассказал об обысках, проведенных пермскими следователями. Бизнесмен подтвердил, что против него возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны использования недр.
Со слов Армена, утром он получил уведомление о возбуждении уголовного дела. Теперь артист собирается разобраться в том, в чем его обвиняют.
Актер утверждает, что у него есть действующая лицензия на добычу недр, однако с 12 июня 2024 года ее приостановили в части песчано-гравийной смеси из-за нерестового периода. Со слов Армена, в то время его компания остановила все работы и убрала технику с участка. Из-за этого он не понимает, с чем связаны нарушения.
В 2024 году природоохранная прокуратура проводила проверку на участке, где фирма актера ведет добычу недр. Тогда Бежаняна привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей. Армен полагает, что уголовное преследование связано с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму.
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«Мне вот только что телефон вернули, все оттуда скачали. Провели обыски в бухгалтерии, изъяли документацию», — признался Бежанян Ura.ru.
Актер утверждает, что у него есть действующая лицензия на добычу недр, однако с 12 июня 2024 года ее приостановили в части песчано-гравийной смеси из-за нерестового периода. Со слов Армена, в то время его компания остановила все работы и убрала технику с участка. Из-за этого он не понимает, с чем связаны нарушения.
В 2024 году природоохранная прокуратура проводила проверку на участке, где фирма актера ведет добычу недр. Тогда Бежаняна привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей. Армен полагает, что уголовное преследование связано с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму.
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Ольга Енгалычева