«Только место на кладбище». Актриса Пегова — о статусе народной артистки России

Ирина Пегова (Фото: Telegram/ @i_pegova)
Ирина Пегова рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как стала народной артисткой России. Этого звания Ирина удостоилась в апреле 2024 года.
Актриса призналась, что почетное звание не привело к росту материального благосостояния.
46-летняя Пегова воспитывает 19-летнюю дочь Татьяну от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. Пара развелась в 2018 году. Девушка решила не идти по стопам звездной матери. Татьяна является экономистом.
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«В нашей стране это не влияет ни на количество ролей, ни на гонорары, — а только на место на кладбище», — сказала Пегова в интервью VOICE.Пегова стала известной после ролей в фильмах «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа».
46-летняя Пегова воспитывает 19-летнюю дочь Татьяну от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. Пара развелась в 2018 году. Девушка решила не идти по стопам звездной матери. Татьяна является экономистом.
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