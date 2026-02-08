«Только начинается»: Ольга Серябкина раскрыла секрет борьбы с рутиной в браке
Певица Ольга Серябкина назвала традиции способом борьбы с рутиной в семье
Певица Ольга Серябкина на фестивале Big Love Show 2026 поделилась взглядами на брак. Она заявила, что замужество стало для неё не финалом, а стартом нового этапа.
В беседе с изданием Super Ольга отметила, что после свадьбы и смены фамилии важно не поддаться иллюзии, что можно расслабиться. По её словам, всё самое интересное начинается после этого.
Чтобы рутина не взяла верх, Серябкина рекомендует создавать в браке личные правила и традиции. Помимо этого, певица призналась, что хочет чувствовать себя не только женой.
«Очень часто хочется чувствовать себя не просто в суете, в режиме, — а хочется чувствовать себя обычной девчонкой, которая красится и хочет понравиться своему парню», — сказала артистка.Она добавила, что супруг, Георгий Начкебия, часто помогает ей отвлекаться от повседневной суеты. Серябкина выразила благодарность мужу и отметила, что считает свой брак правильным выбором.