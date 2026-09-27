«Я не могу восстановить голос»: Гуф отказался петь на свадьбе сестры
Гуф сорвал голос после дня рождения и не смог исполнить хиты на свадьбе
Гуф стал одним из главных героев свадьбы своей сестры Ольги Долматовой и её избранника, ресторатора Микаэля Хетзеля. Правда, выступить перед гостями рэпер так и не смог — после собственного дня рождения у него серьёзно сел голос. Об этом сообщает Super.
Музыкант признался, что на празднике сестры хотел бы исполнить свои песни, однако связки пока не восстановились. Причиной стал его собственный день рождения, где Гуф, по его словам, устроил практически сольный концерт.
«Я не могу восстановить голос, потому что я пел песни на свой день рождения… для двух людей. Все остальные были наверху, а я сам пел свои песни. Свои!» — рассказал рэпер.Невеста с юмором отреагировала на признание брата, отметив, что его день рождения наверняка надолго запомнится гостям. Однако отсутствие выступления Гуф компенсировал другим сюрпризом.
Рэпер приготовил для сестры и её мужа роскошный подарок — автомобиль, который вручил молодожёнам прямо у алтаря. Ольга не смогла сдержать эмоций и бурно отреагировала на неожиданный презент.
Сам Гуф также сыграл важную роль в свадебной церемонии: он проводил сестру к алтарю и вынес кольца для молодожёнов. Так что, несмотря на сорванный голос, без внимания гостей рэпер точно не остался.