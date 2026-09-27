«Я не могу восстановить голос»: Гуф отказался петь на свадьбе сестры

27 сентября 2026, 15:27

Гуф сорвал голос после дня рождения и не смог исполнить хиты на свадьбе

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф стал одним из главных героев свадьбы своей сестры Ольги Долматовой и её избранника, ресторатора Микаэля Хетзеля. Правда, выступить перед гостями рэпер так и не смог — после собственного дня рождения у него серьёзно сел голос. Об этом сообщает Super.





Музыкант признался, что на празднике сестры хотел бы исполнить свои песни, однако связки пока не восстановились. Причиной стал его собственный день рождения, где Гуф, по его словам, устроил практически сольный концерт.





«Я не могу восстановить голос, потому что я пел песни на свой день рождения… для двух людей. Все остальные были наверху, а я сам пел свои песни. Свои!» — рассказал рэпер.