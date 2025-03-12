«У меня к ним нет претензий»: Волочкова оценила приговор брокерским мошенникам

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет претензий к руководителям брокерской компании QBF, которых осудили на срок от 13 до 18 лет за мошенничество, так как ей вернули похищенные деньги. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
Артистка подчеркнула, что внесла заметный вклад в поимку аферистов, «вывела их на чистую воду», так как благодаря ее громкому имени она предала огласке их деятельность.
Балерина также добавила, что защищала интересы простых людей, которые не могут бороться с преступностью из-за того, что не так знамениты, как она.
Читайте также:
«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании
«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву
Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Люди за свое мошенничество поплатились. Я сама стала жертвой их мошенничества и обмана. С помощью ресурса моего имени я вывела их на чистую воду, и оказалось, что очень большое количество людей они обманули. Мне вернули деньги, так что у меня к ним теперь уже нет никаких претензий», — отметила балерина.Волочкова пояснила, что решила предать историю огласке, так как посчитала, что будет несправедливо, если деньги жертв останутся внутри финансовой пирамиды, потому решила бороться за правду.
Балерина также добавила, что защищала интересы простых людей, которые не могут бороться с преступностью из-за того, что не так знамениты, как она.
Читайте также:
«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании
«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву
Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Данил Пономарев