«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*/ngbabkina)
Певица Надежда Бабкина является примером честного и благородного человека, заявил порталу MSK1.RU ее муж Евгений Гор. Он отметил, что знаменитость никогда не была предательницей.
«Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности», — сказал собеседник.Гор добавил, что в Бабкиной сочетаются такие противоречия, как непредсказуемость и стабильность. Он подчеркнул, что женщина имеет способность удивлять, но не подличает.
Ранее сообщалось, что отказалась сделать мать певца Прохора Шаляпина.
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