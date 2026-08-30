30 августа 2026, 10:30

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

После расставания люди выбирают разные пути. Одни оставляют прошлое позади и начинают новую жизнь, другие продолжают возвращаться к старым конфликтам и нерешённым вопросам. История отношений бывшей солистки Большого театра Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина и телеведущей Елены Николаевой давно перестала быть исключительно частью светской хроники. В ней переплелись личные обиды, финансовые разногласия, новые браки и сложные отношения родителей с повзрослевшими детьми. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин: как начинался роман Финансовые проблемы Игоря Вдовина и конфликт с Волочковой Игорь Вдовин и Елена Николаева: новая семья Ариадна Волочкова: почему дочь выбрала отца Где сейчас живёт Ариадна Волочкова и отношения с матерью Волочкова, Вдовин и Николаева: история без однозначного финала

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин: как начинался роман

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Финансовые проблемы Игоря Вдовина и конфликт с Волочковой

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Игорь Вдовин и Елена Николаева: новая семья

Молодую жену Егора Бероева с разницей в возрасте в 27 лет подозревают в беременности

Ариадна Волочкова: почему дочь выбрала отца

Анастасия Волочкова и Ариадна (фото: Instagram* / volochkova_art)

Где сейчас живёт Ариадна Волочкова и отношения с матерью

Волочкова, Вдовин и Николаева: история без однозначного финала