Дочь сбежала к мачехе, а балерина отказалась отдавать ей квартиру: почему Анастасия Волочкова не может простить бывшего мужа?
После расставания люди выбирают разные пути. Одни оставляют прошлое позади и начинают новую жизнь, другие продолжают возвращаться к старым конфликтам и нерешённым вопросам. История отношений бывшей солистки Большого театра Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина и телеведущей Елены Николаевой давно перестала быть исключительно частью светской хроники. В ней переплелись личные обиды, финансовые разногласия, новые браки и сложные отношения родителей с повзрослевшими детьми. Подробнее — в материале «Радио 1».
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин: как начинался романОтношения Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина поначалу напоминали романтическую историю. После непростого расставания с бизнесменом Сулейманом Керимовым и громких событий в профессиональной жизни балерина особенно нуждалась в поддержке и внимании.
Игорь Вдовин, получивший юридическое образование и имеющий степень кандидата экономических наук, активно ухаживал за артисткой. Он дарил ей большие букеты, приходил на спектакли и устраивал романтические сюрпризы.
В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна. Ещё через два года поклонники и СМИ обсуждали роскошную «свадьбу» Волочковой и Вдовина. Праздничные мероприятия растянулись на несколько дней и прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За время торжества невеста успела сменить пять дорогих нарядов.
Позже выяснилось, что пышное мероприятие не означало официальной регистрации брака. Несмотря на масштаб праздника, Волочкова и Вдовин юридически супругами не стали.
Финансовые проблемы Игоря Вдовина и конфликт с ВолочковойСерьёзным испытанием для отношений стал экономический кризис 2008 года. Финансовые проблемы затронули бизнес Игоря Вдовина, а вслед за трудностями в делах начались проблемы и в личной жизни пары.
Анастасия Волочкова неоднократно рассказывала журналистам, что передавала Вдовину значительные суммы на развитие его предпринимательских проектов. По словам балерины, вложенные деньги не принесли ожидаемого результата.
Позднее Вдовин передал бывшей возлюбленной недвижимость в Астрахани в качестве компенсации. Однако и этот вариант не решил финансовый вопрос так, как рассчитывала артистка. Квартиры требовали постоянных расходов на содержание, а продать их быстро не получалось.
Материальные потери стали одной из причин, по которым Волочкова на протяжении многих лет продолжала публично говорить о своих претензиях к бывшему избраннику. Пока балерина рассказывала о пережитом журналистам, Игорь Вдовин постепенно строил новую личную жизнь.
Игорь Вдовин и Елена Николаева: новая семьяС Еленой Николаевой Вдовин познакомился на одном из бизнес-форумов. Телеведущая известна зрителям как ведущая программы «Утро России». По словам участников этой истории, в момент знакомства они не были осведомлены о публичном статусе друг друга. Общение постепенно переросло в роман.
Несколько месяцев Вдовин ухаживал за Николаевой, после чего в 2020 году пара сыграла свадьбу. В новой семье появились двое сыновей. Старшего мальчика назвали Александром, а младший Роман родился в 2024 году.
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Пополнение в семье бывшего возлюбленного стало для Волочковой поводом вновь обратиться к теме их прошлого. Балерина публично критиковала разницу в возрасте между супругами и заявляла, что новая семья Вдовина якобы живёт за счёт её средств.
Ариадна Волочкова: почему дочь выбрала отцаСамой болезненной частью истории остаются отношения Анастасии Волочковой с дочерью Ариадной. С раннего возраста девочка находилась под пристальным вниманием общественности. Популярность матери привлекала к семье журналистов и поклонников, а внимание со стороны окружающих становилось причиной проблем и насмешек со стороны сверстников.
Когда Ариадна вошла в подростковый возраст, она решила переехать к отцу и его новой супруге Елене Николаевой. Телеведущая смогла установить с падчерицей близкие отношения. Они вместе путешествуют, посещают культурные мероприятия и проводят время друг с другом. При этом Ариадна постепенно стала самостоятельно определять границы общения с матерью.
Напряжённость между Волочковой и дочерью проявилась, в частности, во время важных событий в жизни девушки. Ариадна просила мать не приходить на её школьный выпускной. Девушка хотела избежать дополнительного внимания журналистов и камер.
Где сейчас живёт Ариадна Волочкова и отношения с матерьюСегодня Ариадне 19 лет, и она постепенно выстраивает самостоятельную жизнь. Одним из новых поводов для разногласий между матерью и дочерью стал вопрос недвижимости. Речь шла о квартире, которую когда-то подарил Волочковой Сулейман Керимов.
Балерина отказалась передавать это жильё дочери и предложила решать финансовый вопрос через её отца. При этом отношения Волочковой с дочерью не сводятся исключительно к конфликтам. Артистка продолжает участвовать в жизни Ариадны и сохраняет собственный подход к семейным торжествам. Так, для дочери она организовала масштабный праздник в Санкт-Петербурге.
Волочкова, Вдовин и Николаева: история без однозначного финалаИстория Анастасии Волочковой, Игоря Вдовина, Елены Николаевой и Ариадны показывает, насколько непросто могут складываться отношения внутри семьи после расставания.
За публичными заявлениями, финансовыми спорами и громкими обсуждениями остаются обычные человеческие чувства. Это обиды, возникшие из-за прошлых решений, желание сохранить собственную финансовую стабильность, стремление защитить ребёнка и попытка каждого участника истории построить новую жизнь.
Игорь Вдовин создал новую семью с Еленой Николаевой и воспитывает вместе с ней двух сыновей. Ариадна выбрала жить рядом с отцом и его супругой, сохраняя отношения с матерью на собственных условиях. Анастасия Волочкова продолжает публично говорить о событиях прошлого и при этом участвует в жизни дочери.