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Том Круз рассказал, как сажал самолёт в Сибири

Актёр Том Круз пообщался с россиянами в центре Сеула
Том Круз (Фото: Instagram* / @tomcruise)

Голливудский актёр Том Круз случайно встретил пару туристов из Сибири и устроил с ними непринуждённую беседу. Её фрагмент запечатлён в личном блоге одного из путешественников.



Туристы спросили актёра, что он знает о России, и этот вопрос заметно оживил разговор. Узнав, что его собеседники родом из Сибири, звезда франшизы «Миссия невыполнима» искренне обрадовался и поделился любопытным эпизодом из своей жизни. Оказалось, что Круз бывал в этом регионе: в 90‑х он стал одним из первых пилотов, совершивших посадку там для дозаправки.

«Я приземлил там самолёт, потому что хотел увидеть Сибирь», — поделился актёр.
Кроме того, Том рассказал, что впервые посетил Советский Союз ещё в 1987 году, и с теплотой отозвался о Москве. Актёр не забыл и о своём визите в российскую столицу в 2011 году — он приезжал незадолго до открытия Большого театра после реконструкции. До сих пор Круз помнит русское слово «большой», связанное с этим знаковым местом.
Александр Огарёв

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