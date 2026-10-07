Том Круз рассказал, как сажал самолёт в Сибири

07 октября 2026, 05:45

Актёр Том Круз пообщался с россиянами в центре Сеула

Том Круз (Фото: Instagram* / @tomcruise)

Голливудский актёр Том Круз случайно встретил пару туристов из Сибири и устроил с ними непринуждённую беседу. Её фрагмент запечатлён в личном блоге одного из путешественников.





Туристы спросили актёра, что он знает о России, и этот вопрос заметно оживил разговор. Узнав, что его собеседники родом из Сибири, звезда франшизы «Миссия невыполнима» искренне обрадовался и поделился любопытным эпизодом из своей жизни. Оказалось, что Круз бывал в этом регионе: в 90‑х он стал одним из первых пилотов, совершивших посадку там для дозаправки.



«Я приземлил там самолёт, потому что хотел увидеть Сибирь», — поделился актёр.