Том Круз рассказал, как сажал самолёт в Сибири
Актёр Том Круз пообщался с россиянами в центре Сеула
Голливудский актёр Том Круз случайно встретил пару туристов из Сибири и устроил с ними непринуждённую беседу. Её фрагмент запечатлён в личном блоге одного из путешественников.
Туристы спросили актёра, что он знает о России, и этот вопрос заметно оживил разговор. Узнав, что его собеседники родом из Сибири, звезда франшизы «Миссия невыполнима» искренне обрадовался и поделился любопытным эпизодом из своей жизни. Оказалось, что Круз бывал в этом регионе: в 90‑х он стал одним из первых пилотов, совершивших посадку там для дозаправки.
«Я приземлил там самолёт, потому что хотел увидеть Сибирь», — поделился актёр.Кроме того, Том рассказал, что впервые посетил Советский Союз ещё в 1987 году, и с теплотой отозвался о Москве. Актёр не забыл и о своём визите в российскую столицу в 2011 году — он приезжал незадолго до открытия Большого театра после реконструкции. До сих пор Круз помнит русское слово «большой», связанное с этим знаковым местом.