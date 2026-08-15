«Я так счастлива! Боже!»: Ида Галич рассказала о важном моменте в жизни малышки

15 августа 2026, 11:31

Ида Галич запечатлела первые шаги своей годовалой дочери

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич поделилась с подписчиками особенно трогательным семейным моментом. Телеведущей удалось запечатлеть первые самостоятельные шаги своей годовалой дочери — девочка только недавно отметила свой первый день рождения.





На видео малышка возвращается с прогулки, а Ида в какой-то момент решает включить камеру. Именно тогда дочь делает свои первые шаги. Для мамы это стало настоящим сюрпризом — Галич призналась, что очень счастлива наблюдать за взрослением ребёнка.





«Я засняла! Первые шаги малышки! Малышка пришла с прогулки, и я подумала: "Дай включу камеру", а тут такое… Я так счастлива быть мамой. Боже!», — эмоционально написала телеведущая.