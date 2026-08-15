«Я так счастлива! Боже!»: Ида Галич рассказала о важном моменте в жизни малышки
Ида Галич запечатлела первые шаги своей годовалой дочери
Ида Галич поделилась с подписчиками особенно трогательным семейным моментом. Телеведущей удалось запечатлеть первые самостоятельные шаги своей годовалой дочери — девочка только недавно отметила свой первый день рождения.
На видео малышка возвращается с прогулки, а Ида в какой-то момент решает включить камеру. Именно тогда дочь делает свои первые шаги. Для мамы это стало настоящим сюрпризом — Галич призналась, что очень счастлива наблюдать за взрослением ребёнка.
«Я засняла! Первые шаги малышки! Малышка пришла с прогулки, и я подумала: "Дай включу камеру", а тут такое… Я так счастлива быть мамой. Боже!», — эмоционально написала телеведущая.Подписчики Иды оценили видео и разделили её радость. Первые шаги ребёнка — один из тех моментов, которые родители стараются запомнить на всю жизнь, и Галич буквально случайно успела сохранить этот эпизод на камеру.
Для телеведущей это уже второй ребёнок. До отношений с Олегом Ледвичем Ида была замужем за Аланом Басиевым. Пара поженилась в 2018 году, а спустя два года у супругов родился первенец. Однако семейная жизнь не сложилась — в 2021 году они официально развелись. Через два года стало известно о романе Галич с Олегом Ледвичем. Этим летом пара сыграла роскошную свадьбу в Северной Осетии.