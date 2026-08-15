Владимир Познер выставил на продажу шикарную квартиру в центре Москвы
Владимир Познер выставил на продажу просторную пятикомнатную квартиру в центре Москвы. За недвижимость площадью 232 квадратных метра хотят получить 165 млн рублей. При этом публичного объявления о продаже нет — по данным Mash, сделку проводят в закрытом формате по просьбе владельца, а квартиру показывают только потенциальным покупателям.
Главным препятствием для продажи оказался первый этаж. Несмотря на расположение в одном из престижных районов столицы, желающих приобрести жильё пока не нашлось. Квартиру выставили на продажу ещё в этом году, однако покупатели, по словам риелторов, относятся к первому этажу с осторожностью.
Сам Познер на просмотрах не появляется. За недвижимостью регулярно присматривают рабочие, которые следят за её состоянием и при необходимости проводят обслуживание.
Внутри квартиры — просторная гостиная площадью 41 квадратный метр, кухня-столовая, две спальни с большой гардеробной, отдельная комната для персонала, постирочная, спортзал и сразу пять совмещённых санузлов. Вместе с квартирой продаётся гараж площадью 15 квадратных метров.
Дом, в котором находится жильё, построили в 1914 году. В квартире сохранилась европейская отделка в тёплых тонах, а само пространство рассчитано на комфортное проживание большой семьи или нескольких человек.
Ранее квартиру сдавали в аренду, чтобы недвижимость приносила доход, пока хозяин находился за границей. Сейчас жильё пустует, а, по словам риелтора, основные доходы Познера поступают из-за рубежа.
Познер покинул Россию в 2022 году и с тех пор преимущественно находится в США и Франции. В Москву телеведущий, как сообщается, приезжает ненадолго: ближайшие визиты запланированы на 28–29 августа и 6–7 сентября.
Пока покупателя на 232 «квадрата» за 165 млн рублей найти не удалось — по всей видимости, даже престижный адрес и внушительный набор удобств не смогли перебить главный недостаток объекта в глазах потенциальных владельцев.
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