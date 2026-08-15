Владимир Познер выставил на продажу шикарную квартиру в центре Москвы

15 августа 2026, 10:53

Владимир Познер продаёт пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей

Владимир Познер (Фото: кадр из программы «Познер»)

Владимир Познер выставил на продажу просторную пятикомнатную квартиру в центре Москвы. За недвижимость площадью 232 квадратных метра хотят получить 165 млн рублей. При этом публичного объявления о продаже нет — по данным Mash, сделку проводят в закрытом формате по просьбе владельца, а квартиру показывают только потенциальным покупателям.