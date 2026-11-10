«Тот ещё челлендж»: Трусова рассказала о путешествии с полуторагодовалым Михаилом
Александра Трусова впервые в одиночку отправилась в США с маленьким сыном
Фигуристка Александра Трусова поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в США вместе с сыном Михаилом, которому почти полтора года. Спортсменка призналась, что впервые решилась на столь продолжительное путешествие с ребёнком без помощи мужа Макара Игнатова или мамы.
Дорога заняла почти сутки и оказалась для Трусовой настоящим испытанием. Тем не менее фигуристка осталась довольна поездкой и отметила, что готова снова отправиться в путешествие с сыном самостоятельно.
«Вся дорога заняла чуть меньше суток, и это был мой первый опыт такого длинного путешествия с Мишей в одиночку. Это, конечно, тот ещё увлекательный челлендж, но я так люблю путешествовать с Мишей, что легко бы полетела с ним в одиночку снова», — написала Трусова в личном блоге.Александра и Макар Игнатов поженились в 2024 году. Тогда их решение создать семью вызвало обсуждение в социальных сетях: некоторые пользователи сочли, что спортсмены слишком рано вступили в брак. Однако сами фигуристы подчёркивали, что подошли к этому шагу осознанно.
Примерно через год после свадьбы у пары родился сын Михаил. Теперь Трусова делится с подписчиками подробностями материнства и совместных поездок с ребёнком.