«У меня больше нет сил»: Алёна Рапунцель рассказала о тяжёлом состоянии на фоне онкологии

10 ноября 2026, 22:43

Экс-участнице «Дома-2» Алёне Рапунцель становится всё труднее бороться с раком

Алёна Рапунцель (Фото: Instagram* / @alenatoffi_official)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Рапунцель рассказала о тяжёлом эмоциональном состоянии на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. В новой публикации 29-летняя блогер призналась, что практически исчерпала свои силы и с трудом справляется с происходящим.





Алёна поделилась переживаниями с подписчиками, дав понять, насколько сильно устала от болезни и постоянных испытаний. Несмотря на тяжёлое состояние, она не намерена сдаваться, однако сейчас ей особенно непросто.





«Сегодня мне очень плохо, стою на коленях, не могу подняться. У меня нет больше сил. Я не знаю уже, кто я, что происходит вокруг меня. Я так устала», — написала Рапунцель.