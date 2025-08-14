«Почти не общался, ничего не вспоминал»: Сыновья Ивана Краско прервали молчание после похорон и рассказали о мучениях актера
Сыновья актера Ивана Краско, Федор и Иван, после похорон отца рассказали о его тяжелых последних днях. 94-летнему артисту пришлось непросто, он почти не общался с близкими перед смертью. Об этом сыновья Краско рассказали в беседе с изданием «КП-Петербург».
Напомним, что Краско скончался 9 августа. Причиной смерти названа онкология; ранее он также перенёс последствия инсульта — в 2023 году у него был четвёртый инсульт. За карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Тарас Бульба», «Принц и нищий», «Убойная сила» и другие.
По словам сыновей актера, они попеременно ухаживали за отцом на даче в Вартемягах, дежуря по две недели каждый. Федор отметил, что Иван Краско отказывался от еды, с трудом глотал и большую часть времени проводил лёжа.
«Я не видел документы, но вроде бы у папы нашли рак поджелудочной. Это объясняет, почему он отказывался от любой еды, ему было тяжело ее глотать. Пришлось ставить капельницы. Почти не общался, ничего не вспоминал. Все диалоги – бытовые. Думали, что мы все вместе состаримся. Но, к сожалению, так не получилось. Я прощался с ним на даче 29 июля», — поделился Федор.Брат Иван добавил, что в уходе за отцом им помогала сиделка Дарья Пашкова. В их последний визит отец внешне не жаловался на самочувствие, однако говорил тяжело и видел плохо. На протяжении недели сыновья наблюдали, как состояние артиста ухудшалось. Со временем у него пропали силы даже взять стакан, чтобы попить.
Похороны Ивана Краско состоялись 13 августа на Комаровском кладбище рядом с могилой сына Андрея. Согласно воле актера, его похоронили в форме морского офицера. На церемонии присутствовали третья жена Наталья Вяль, сыновья и коллеги по театру имени Комиссаржевской.
При этом Наталья Вяль уверена, что артист мог бы прожить дольше, если бы не действия его сиделки Дарьи Пашковой. По словам бывшей жены, Пашкова систематически вводила в заблуждение окружение. Когда Краско нужно было ложиться в больницу, она якобы говорила всем, что он этого не хочет.