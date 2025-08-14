«Почти не общался, ничего не вспоминал»: Сыновья Ивана Краско прервали молчание после похорон и рассказали о мучениях актера

14 августа 2025, 00:29

Сыновья Ивана Краско после похорон рассказали о мучениях актера в последние дни жизни

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Сыновья актера Ивана Краско, Федор и Иван, после похорон отца рассказали о его тяжелых последних днях. 94-летнему артисту пришлось непросто, он почти не общался с близкими перед смертью. Об этом сыновья Краско рассказали в беседе с изданием «КП-Петербург».





Напомним, что Краско скончался 9 августа. Причиной смерти названа онкология; ранее он также перенёс последствия инсульта — в 2023 году у него был четвёртый инсульт. За карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Тарас Бульба», «Принц и нищий», «Убойная сила» и другие.



По словам сыновей актера, они попеременно ухаживали за отцом на даче в Вартемягах, дежуря по две недели каждый. Федор отметил, что Иван Краско отказывался от еды, с трудом глотал и большую часть времени проводил лёжа.





«Я не видел документы, но вроде бы у папы нашли рак поджелудочной. Это объясняет, почему он отказывался от любой еды, ему было тяжело ее глотать. Пришлось ставить капельницы. Почти не общался, ничего не вспоминал. Все диалоги – бытовые. Думали, что мы все вместе состаримся. Но, к сожалению, так не получилось. Я прощался с ним на даче 29 июля», — поделился Федор.