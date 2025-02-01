«Травля, ложь, лицемерие»: Яна Рудковская и Мария Погребняк высказались о скандальном блогере-иноагенте Антоне Суворкине*

Антон Суворкин* (фото: соцсети)
Блогер Антон Суворкин*, более известный как Anton S, появился в обновлённом реестре иноагентов Минюста России. Он прославился своими «разоблачениями» звёзд, а они, в свою очередь, не смогли не прокомментировать новый статус знаменитости.
Продюсер Яна Рудковская посвятила блогеру целый пост в своём Telegram-канале. Она вспомнила случай, когда Суворкин* опубликовал личные данные женщины, якобы виновной в гибели кота Твикса. Скандал случился в прошлом году, когда проводница без ведома хозяина высадила животное из пассажирского поезда, после чего питомец погиб.
Также высказалась о Суворкине* блогер Мария Погребняк. Она задалась вопросом, почему его признали иноагентом только сейчас, если его провокационные высказывания говорили о необходимости сделать это ещё давно. Она предположила, что к решению Минюст подтолкнуло недавнее интервью Ксении Собчак с блогером.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Когда твои "успех" и карьера построены только на обсуждении других людей, травле, лжи и лицемерии, получаешь по заслугам. Один только этот случай с публикацией фейковой информации от Антона S* и травлей невиновной женщины чего стоит. <...> Я уже молчу, сколько он про меня и моих друзей говорит в своих программах неправды», – написала Рудковская.
Также высказалась о Суворкине* блогер Мария Погребняк. Она задалась вопросом, почему его признали иноагентом только сейчас, если его провокационные высказывания говорили о необходимости сделать это ещё давно. Она предположила, что к решению Минюст подтолкнуло недавнее интервью Ксении Собчак с блогером.
«А вы заметили, как народ моментально придумал мемы. "Проклятье Собчак", "Метка Собчак" – комментаторы шутят, что стоит появиться в её эфире, и ты автоматически попадаешь в "список". Случайность? Или интервью у Ксении это спусковой крючок?», – поинтересовалась Погребняк.Читайте также:
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Анастасия Чинкова