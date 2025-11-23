«Видно его причиндалы»: Дана Борисова пожалела, что допустила Диброва к дочери

23 ноября 2025, 12:54

Дана Борисова выразила тревогу за дочь после скандала с Дмитрием Дибровым

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова прокомментировала видео с Дмитрием Дибровым. В шоу «Ты не поверишь!» на НТВ телеведущая сказала, что она испытала ужас из-за того, что допустила коллегу до своей 18-летней дочери Полины.





Борисова подтвердила, что на записи изображён именно 66-летний Дмитрий.

«Это человек, не просто похожий на Диброва, это он самый. Выходит из машины, из-под сумки действительно видно его причиндалы», — рассказала Дана.

«Меня там не было, но по видео я все-таки обратила внимание, что какие-то были слишком тесные объятия, у меня мурашки по коже. Как я могла допустить человека к своей 18-летней дочери? Мы дружили, но сейчас, честно говоря, мне не хочется с ним общаться», — заключила Дана.

