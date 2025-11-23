«Видно его причиндалы»: Дана Борисова пожалела, что допустила Диброва к дочери
Дана Борисова выразила тревогу за дочь после скандала с Дмитрием Дибровым
Дана Борисова прокомментировала видео с Дмитрием Дибровым. В шоу «Ты не поверишь!» на НТВ телеведущая сказала, что она испытала ужас из-за того, что допустила коллегу до своей 18-летней дочери Полины.
Борисова подтвердила, что на записи изображён именно 66-летний Дмитрий.
«Это человек, не просто похожий на Диброва, это он самый. Выходит из машины, из-под сумки действительно видно его причиндалы», — рассказала Дана.Борисова добавила, что ранее слышала о посещении Дибровым развратных мероприятий, но не придавала этому значения. Телеведущая отметила, что сейчас она переживает за дочь. Дибров приходил на празднование её 18-летия.
«Меня там не было, но по видео я все-таки обратила внимание, что какие-то были слишком тесные объятия, у меня мурашки по коже. Как я могла допустить человека к своей 18-летней дочери? Мы дружили, но сейчас, честно говоря, мне не хочется с ним общаться», — заключила Дана.Ранее Дана Борисова отказалась мириться с дочерью.