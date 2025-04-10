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«Трезвым не был нужен»: Нарколог назвал роковую ошибку в судьбе Паши Техника

Нарколог Казанцев: Паше Технику говорили, что трезвым он никому не нужен
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет выразил протоиерей Константин Харитонов.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что у Паши Техника никогда не было установки на трезвость, и это сыграло роковую роль в его судьбе.

«У него, к сожалению, была установка отключить свои мозги, уйти от этой реальности, потому что в трезвости он был в депрессии. А общество его поощряло. Ему говорили, что он трезвый никому не нужен. И в конце его слабоумие нарастало, он даже не мог ответить на вопрос, сфокусироваться», — сказал нарколог.

По словам специалиста, окружение тоже сыграло важную роль в зависимости рэпера.

«Он лишний раз всем доказывал, что можно употреблять и оставаться живым. И многих знакомых, часть молодежи он вовлек в это. Он в конце уже два слова связать не мог, было ощущение, что у него во рут постоянно был огурец. Постоянно полуприкрытые глаза, расфокусированный взгляд. Он то где-то валялся, то кто-то у него куртку отобрал, то кто-то его побил. И друзей у него толком не было», — отметил Казанцев.

Он добавил, что трезвость у Техника была только во время лишения свободны.

«Тогда он был в вынужденной трезвости. А потом снова миксовал алкоголь и наркотики. Это все его и погубило», — завершил врач.

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#смерть
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#психиатр
Внучка Ельцина опубликовала совместные фото с возлюбленным Глебом Березовским
10 апреля 2025, 18:26

Мария Юмашева (Фото: Instagram* @yumashkaa)

Внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в соцсети новые фотографии со своим парнем Глебом Березовским.
На одном фото мужчина обнимает Марию на фоне моря, а на другом — влюбленные позируют на живописном фоне.
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)

На сегодняшний день Юмашева проживает и учится за границей. Раньше она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2023 году стало известно о её отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.

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Нарколог раскрыл, что убило Пашу Техника на самом деле
Нарколог Казанцев: Пашу Техника могла бы спасти правильно оказанная помощь
10 апреля 2025, 18:24

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая дала интервью Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале. Она рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков. Она призналась, что Паша часто думал о смерти.
«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину". То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», — рассказала Карицкая.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что с Пашей Техником произошла банальная для всех зависимых ситуация.

«У него произошла аспирация с рвотными массами. То есть состояние наркотического опьянения, и он, грубо говоря, подавился своими собственными рвотными массами. Они попали у него в бронхолегочный путь. А это ведь инородные тела, оттуда все и началось», — сказал эксперт.

По его словам, рэпера могла бы спасти вовремя оказанная медицинская помощь.

«Возможно, смертельным исходом это и не закончилось бы. Но он лежал без белкового питания, а когда человек в коме, его подкармливают. И сама клиника не была рассчитана по оказание таких услуг. Его не переводили слишком длительное время», — отметил специалист.

Он добавил, что накопительный эффект болезней из-за наркозависимости у Техника, безусловно, был.

«Конечно, это все накапливалось. Рехаб он до конца не проходил. 9 месяцев — это ни о чем. К тому же рехабы должны быть с большим именем, опытом. А он лечился либо ради рекламы, либо по бартеру», — прокомментировал Казанцев.

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Лука Сафронов назвал двух девушек, которые были с Пашей Техником в последние минуты его жизни
Лука Сафронов рассказал о дружбе с Пашей Техником и последней встрече с ним
10 апреля 2025, 18:21

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Лука Сафронов рассказал, что с Пашей Техником его связывала любовь к искусству и эпатажу. Пианист раскрыл подробности последней встречи с рэпером.
Певец скончался в Таиланде от септического шока. Рядом с ним до последнего находился Лука. Сын народного художника России Никаса Сафронова заявил, что никогда не видел друга в изменённом состоянии.

«Мне очень сильно повезло, наверное. Я его не видел и не знал про него каких-то ужасных вещей. Я с ним дружил всё это время, знал его как человека интеллигентного, скромного и воспитанного. Может быть, он со мной был таким. Его семья тоже таким видела, вы будете удивлены. Его тоже знали и таким. Такое количество людей его любило, потому что чувствовали и видели в нём его добрую душу, его доброту», – рассказал Сафронов в беседе с VOICE.
Сын художника также отметил, что их дружба с Пашей продолжалась несколько лет. Их связывала любовь к искусству. Техник, по словам Сафронова, хотел просвещать свою аудиторию и показывать, что жизнь бывает яркой и насыщенной без веществ и алкоголя. Красок в жизнь добавляет искусство. Сам рэпер очень любил слушать музыку Рахманинова, которую исполнял Лука на рояле.

Также Сафронов добавил, что их с Техником сближала любовь к эпатажу и юмору. Они оба любили шутить и смешить публику и никогда не стеснялись шутить над собой.

В заключение пианист отметил, что рядом с рэпером в тяжёлое время остались только три человека: он, бывшая жена Паши Ева Карицкая и её подруга Марина. Больше рядом с исполнителем Сафронов никого не видел.

А последняя встреча Паши Техника и Луки Сафронова состоялась 20 апреля на Пхукете. Тогда рэпер был ещё «в добром здравии».

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Фигуристке Александре Трусовой запретили участвовать в шоу Этери Тутберидзе
10 апреля 2025, 18:00

Александра Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Александра Трусова неожиданно заявила, что не примет участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе.
Фигуристка должна была появиться на публики 10 апреля. В рамках мероприятия планировалась презентация новинок мерч-коллекции Трусовой, созданных совместно с ей супругом Макаром Игнатовым.

Спортсменка призналась, что всё дело в беременности, которая вносит коррективы в ей рабочий график. Врачи порекомендовали ей пропустить мероприятие ради заботы о будущем ребёнке.

«Мой новый прекрасный статус иногда вносит свои коррективы в расписание и планы. По этой причине, к сожалению, завтра я не смогу принять участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе. Но я уверена, что впереди нас ждёт ещё много тёплых встреч!», – написала 20-летняя фигуристка в своём Telegram-канале.
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«Может вернуться в колонию»: Юрист Хаминский рассказал о перспективах Ефремова
Юрист Хаминский: Ефремов вернётся в колонию, если совершит тяжкое преступление
10 апреля 2025, 17:49

Михаил Ефремов (Фото: Телеграм @mihail_efremov)

Условно-досрочное освобождение актёра Михаила Ефремова может быть отменено, и тогда он слова поедет в колонию, причём с добавлением нового срока заключения. Это может произойти в том случае, если виновник смертельного ДТП вновь совершит тяжкое или особо тяжкое преступление.
Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, решение об отмене УДО в отношении бывшего и, возможно, будущего заключённого определяется именно степенью тяжести нового преступления в случае его совершения. Основания для возвращения условно освобождённого преступника чётко определены законом, подчеркнул юрист.

«В случае если будет установлено, что Ефремов нарушил общественный порядок или злостно уклонялся от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении УДО, то суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся неотбытой части наказания. Если же актёр совершит тяжкое или особо тяжкое преступление, то УДО будет отменено в любом случае», — пояснил юрист.

Александр Хаминский (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин))

Он также отметил, что суд всегда оценивает обстоятельства каждого дела индивидуально в том случае, если это касается нарушений общественного порядка или уклонения от исполнения обязанностей по соблюдению правил и предписаний условно-досрочного освобождения.

К злостным нарушениям относятся их рецидивы после получения письменного уведомления. В этом случае Ефремов вполне может снова отправиться в колонию отбывать оставшийся срок. Однако оценка всех обстоятельств правонарушения остаётся в компетенции суда, заключил Хаминский.

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