«Трезвым не был нужен»: Нарколог назвал роковую ошибку в судьбе Паши Техника

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет выразил протоиерей Константин Харитонов.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что у Паши Техника никогда не было установки на трезвость, и это сыграло роковую роль в его судьбе.
По словам специалиста, окружение тоже сыграло важную роль в зависимости рэпера.
Он добавил, что трезвость у Техника была только во время лишения свободны.
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«У него, к сожалению, была установка отключить свои мозги, уйти от этой реальности, потому что в трезвости он был в депрессии. А общество его поощряло. Ему говорили, что он трезвый никому не нужен. И в конце его слабоумие нарастало, он даже не мог ответить на вопрос, сфокусироваться», — сказал нарколог.
По словам специалиста, окружение тоже сыграло важную роль в зависимости рэпера.
«Он лишний раз всем доказывал, что можно употреблять и оставаться живым. И многих знакомых, часть молодежи он вовлек в это. Он в конце уже два слова связать не мог, было ощущение, что у него во рут постоянно был огурец. Постоянно полуприкрытые глаза, расфокусированный взгляд. Он то где-то валялся, то кто-то у него куртку отобрал, то кто-то его побил. И друзей у него толком не было», — отметил Казанцев.
Он добавил, что трезвость у Техника была только во время лишения свободны.
«Тогда он был в вынужденной трезвости. А потом снова миксовал алкоголь и наркотики. Это все его и погубило», — завершил врач.
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Анастасия Панченко