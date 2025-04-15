«Три часа пластического грима»: Макс +100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах

Макс +100500/ Максим Голополосов (Фото: Инстаграм* @adam_moran)
Блогер Макс +100500 (Максим Голополосов) рассказал о том, как снялся в двух голливудских фильмах. В проекте «Дежурный по Кинопоиску» он заявил, что в обоих проектах так и не попал в финальный монтаж.
В комедии «Скауты против зомби», где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Макс исполнил роль зомби. Ему показывал движения специальный хореограф.
Еще Макс принимал участие в съемках фильма «Обитель зла: Последняя глава», которые проходили в ЮАР. Тогда с блогером работал старший гример.
Голополосов обратил внимание, что в итоге он так и не попал в финальный монтаж.
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«Я с детства играю в игры по Resident Evil [компьютерную игру]. Я жестко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — признался Голополосов.
Еще Макс принимал участие в съемках фильма «Обитель зла: Последняя глава», которые проходили в ЮАР. Тогда с блогером работал старший гример.
«Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс», — добавил Макс.
Голополосов обратил внимание, что в итоге он так и не попал в финальный монтаж.
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Ольга Енгалычева