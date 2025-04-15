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«Три часа пластического грима»: Макс +100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах

Блогер Максим Голополосов заявил, что снялся в двух голливудских фильмах
Макс +100500/ Максим Голополосов (Фото: Инстаграм* @adam_moran)

Макс +100500/ Максим Голополосов (Фото: Инстаграм* @adam_moran)

Блогер Макс +100500 (Максим Голополосов) рассказал о том, как снялся в двух голливудских фильмах. В проекте «Дежурный по Кинопоиску» он заявил, что в обоих проектах так и не попал в финальный монтаж.
В комедии «Скауты против зомби», где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Макс исполнил роль зомби. Ему показывал движения специальный хореограф.

«Я с детства играю в игры по Resident Evil [компьютерную игру]. Я жестко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — признался Голополосов.

Еще Макс принимал участие в съемках фильма «Обитель зла: Последняя глава», которые проходили в ЮАР. Тогда с блогером работал старший гример.

«Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс», — добавил Макс.

Голополосов обратил внимание, что в итоге он так и не попал в финальный монтаж.

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#игры
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В Ялте обнаружили заброшенную могилу звезды фильма «Варвара-краса, длинная коса»
В Ялте нашли заброшенную могилу актера Алексея Катышева
15 апреля 2025, 21:21

Алексей Катышев (Фото: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса»)

В Ялте нашли могилу звезды советского кинематографа Алексея Катышева. Актер, известный зрителям своими ролями в картинах «Огонь, вода и медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», умер в 2005 году в возрасте 57 лет. В последние годы жизни артист стал бездомным, но потом его узнала и приютила бывшая коллега.
Могилу Катышева на старом ялтинском кладбище нашла команда программы «Малахов». Судя по состоянию захоронения, за ним никто не следил: памятника нет, а лишь деревянный крест со ржавой табличкой.

Катышев недолго работал в кино: мужчина уступил желанию супруги и отказался от карьеры. Двадцать лет он трудился водителем молоковоза. Потом артист пристрастился к спиртному. После одной из попоек с товарищами он попал за решетку за групповое изнасилование. Спустя месяц его отпустили: жертва забрала заявление, когда один из обидчиков предложил ей выйти замуж.

В 1993 году предприятие, где трудился артист, закрылось. Через три года жена выгнала Катышева из дома. Актер вернулся жить к маме, которая вскоре скончалась. Квартиру обманным путем забрали родные, и Алексей остался на улице.

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«Три часа пластического грима»: Макс 100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах
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#кладбище
#мужчина
#артист
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Случайность или хайп? Водителем мопеда, который сбил Настасью Самбурскую, оказался известный певец
За рулём мопеда, сбившего Настасью Самбурскую, оказался известный певец
15 апреля 2025, 21:19

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Накануне в Сети распространилось видео, на котором Настасья Самбурская попадает под колёса мопеда на «зебре» в центре Москвы. Актриса отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.
Несмотря на это, актриса всё же получила ушиб, поскольку после столкновения с мопедом ударилась о капот рядом стоящего автомобиля. Перепуганные очевидцы сразу же бросились к пострадавшим, а мимо, к счастью, проезжал наряд полиции.

Однако этим история на завершилась. В распоряжении «СтарХита» появились новые видео, на которых видно, как водитель мопеда тяжёло поднимается, снимает шлем и бежит извиняться перед Самбурской. Актриса в ответ начала его отталкивать и громко возмущаться. После этого виновник аварии повернулся и выяснилось, что это... Стас Костюшкин.

Теперь остаётся гадать, что же это было, – случайное совпадение или хайп перед новым совместным проектом? При этом ранее артисты не были замечены вместе, не создавали общих коллабораций и даже не участвовали в одних и тех же шоу.

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#певец
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«Сейчас самое время»: молодая жена Петросяна готовится к рождению третьего ребёнка
Татьяна Брухунова готовится стать мамой в третий раз
15 апреля 2025, 20:47

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна начала подготовку к третьим родам. Об этом пишет Telegram-канал «Свита короля».
«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович ещё может поддержать, разница между детьми не будет большая», – сообщил каналу родственник 36-летней Татьяны Брухуновой.
Отмечается, что сейчас знаменитость подготавливает тело к будущей беременности – сдаёт анализы, регулярно обследуется и в целом тщательно следит за здоровьем.

Источник из окружения семьи отметил, что Петросян желает рождения дочери, а Татьяна, напротив, ждёт ещё одного сына.

«Мечтает назвать ее Беллой. Таня же мечтает о мальчике. Хочет назвать его Женей», – отметил инсайдер.
Напомним, что Петросян и Брухунова официально вступили в брак в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой супругой. Пара воспитывает двоих детей: 5-летнего Вагана и полуторагодовалую дочь Матильду.

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«Я второй раз лично сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу»: Роза Сябитова пожаловалась на травлю в шоу «Сокровища императора»
Роза Сябитова заявила о травле в шоу «Сокровища императора»
15 апреля 2025, 20:31

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова стала участницей реалити-шоу «Сокровища императора» и сразу же не поладила с соперниками. 63-летняя телеведущая призналась, что ей пришлось бороться с травлей.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» выбрала в напарники сына Дениса. Однако не успела Сябитова познакомиться с соперниками, как ведущая Ольга Бузова заявила, что все участники поддержали предложение Натана и сговорились отдавать новоприбывшим «Чёрную кошку», из-за чего те должны начинать прохождение испытания навылет последними. Такая подстава сильно возмутила телезвезду.

«Я второй раз лично сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. "Звёзды в Африке", где команда сливала новичков, и сейчас в "Сокровищах императора". Почему это буллинг? Основа – травля. Участники: агрессор – он же буллер, зачинщик травли, последователи – те, кто подхватывает идеи "лидера", жертва, ею может стать любой, наблюдатель – те, кто не вмешивается, а лишь смотрит на издевательства со стороны», – заявила Сябитова в личном блоге.
Главная сваха страны приняла решение придерживаться оборонительной позиции. По её словам, это самый действенный способ противостоять буллингу, а именно, научиться говорить «нет» тем, кто вами манипулирует.

«Сообщайте прямо о том, что вам не нравится, и о том, как с вами нельзя себя вести. Вероятнее всего, к вам будет применена самая жесткая форма – бойкот. Не бойтесь! Помните, что вы не можете оградить себя от всех токсичных людей, но вы можете защитить себя от них, как мы с сыном делали это на "Сокровищах императора". Кто вас больше поразил, Натан-буллер, или наблюдатели?», – заявила поклонникам Сябитова.
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#соцсети
#телевидение
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«Свято место пусто не бывает»: певица Азиза закрутила новый роман после скандала на «Суперстаре!»
Певица Азиза закрутила новый роман после скандала на шоу «Суперстар!»
15 апреля 2025, 19:48

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Азиза снова оказалась в центре внимания после недавнего скандала на шоу «Суперстар!» на НТВ. После нашумевшей истории в жизни артистки произошли изменения.
По данным «Московского комсомольца», у 61-летней знаменитости появился новый возлюбленный. Мужчина является ровесником певицы и занимается серьёзным бизнесом. С ним Азиза знакома давно, но в отношения вступила только сейчас.

Источник издания уточнил, что бизнесмен поддержал артистку, которая лишилась победы на «Суперстаре!».

«Он покорил сердце Азы пониманием, заботой и уважением. <…> Она мне так и сказала: „Главное – душевная близость, которую я обрела“. Он её очень поддержал после того, как её внезапно лишили победы на „Суперстаре!“. Постоянно говорил ей: „Люди встали на твою защиту, ты стала народной героиней. Это главнее любого приза!“», – поделился источник из окружения исполнительницы.
Новый возлюбленный регулярно устраивает сюрпризы для артистки. Так, например, в день рождения Азизы он отправил её огромный букет из сотни роз.

Журналисты издания связались с певицей, которая на вопрос о новом романе ответила кратко: «Свято место пусто не бывает».

Напомним, что финал шоу «Суперстар!» обернулся громким скандалом 29 марта. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу Азизу в запугивании членов жюри и съёмочной команды. После телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та в итоге заняла третье место, хотя лидировала весь сезон.

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