Анна Пересильд призналась Ване Дмитриенко в любви со сцены «Лужников»
Анна Пересильд вышла на сцену в «Лужниках» во время выступления Вани Дмитриенко и неожиданно для публики трогательно призналась певцу в любви.
Как сообщает Super, вместе пара исполнила известную песню «Силуэт».
«Спасибо вам большое. Ещё раз спасибо за ваши голоса, за вашу любовь. А тебе, Ваня, я хочу сказать, что невероятно счастлива, что с тобой сегодня это происходит. Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю и очень-очень-очень тебя люблю», — обратилась Анна со сцены.Концерт в «Лужниках» прошёл 2 августа и стал для 20-летнего Дмитриенко первым выступлением на этой площадке. Кроме Пересильд, на сцену вышла сестра исполнителя Лера: дуэтом они спели «Ты со мной», что вызвало у зрителей сильные эмоции.