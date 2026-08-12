«Три слова — и он ваш»: Margo раскрыла формулу знакомства с богатыми мужчинами

12 августа 2026, 21:53

Певица Margo дала советы по знакомству с обеспеченными мужчинами

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) призналась, что давно замужем за состоятельным мужчиной. Подписчики заинтересовались её личной жизнью, и артистка провела в своём блоге мини-мастер-класс по знакомству с обеспеченными кавалерами.





Margo посоветовала девушкам смело делать комплименты понравившимся кандидатам: по 10 искренних комплиментов в день.

«На этом всё. То есть всё, что нужно сделать, — подойти, сделать мужчине комплимент. <...> Нужно сказать: «Вы очень красивый». Три слова нужно сказать, и всё — и мужчина ваш», — объяснила певица.

«Вы подойдите к мужчине, да, который за рулём: «У вас такая красивая машина». Я это говорю не потому, что я это выдумала», — добавила Margo.