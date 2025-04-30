Трижды женился и стал жертвой мошенников: Артему Ткаченко 43 года, как актер вложился в пирамиду и потерял деньги

(Фото: Telegram/tkachenkocinema)
30 апреля актер Артем Ткаченко празднует свой день рождения. О его жизни расскажет в материале «Радио 1».
Без участия Ткаченко сложно представить такие проекты, как «Меченосец», «Вампиры средней полосы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Экспроприатор» и другие.
Будущий артист родился в Калининграде, в семье, где уже росла старшая сестра. Мать, дирижёр по образованию, воспитывала детей одна и с детства прививала любовь к музыке. Артём рос энергичным и любознательным ребёнком, увлечённым чтением — его любимым произведением был «Лютый зверь» Джека Лондона.
В 13 лет по совету матери он поступил в военно-музыкальное училище, мечтая о героическом будущем, но реальность оказалась куда суровее — тяжёлые тренировки, строгий режим, и спустя две недели Артёма забрали домой.
После девятого класса он продолжил учёбу в лицее №49 с театральным уклоном. Там его педагогом стал Борис Бейненсон, который вдохновил юношу выбрать актёрскую профессию. Вместе с сёстрами Арнтгольц Ткаченко отправился покорять Москву и поступил в Театральное училище им. Щепкина.
Первую роль Артём получил сразу после выпуска в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Его заметили благодаря необычной внешности, и уже вскоре он сыграл главную роль в фильме «Мечтать не вредно».
Успех закрепился после выхода «Меченосца» в 2006 году, где Ткаченко воплотил образ невинного убийцы, превращённого обществом в монстра. Минимум реплик и максимум эмоций сделали его игру особенно запоминающейся.
Параллельно с кино Артём работал в театре «Шалом», но вскоре сосредоточился исключительно на съёмках.
После «Меченосца» карьера актёра стремительно пошла вверх. Он снялся в «Индиго», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Красной королеве», «Экспроприаторе» и других заметных проектах.
Особой любовью зрителей пользуется его роль в «Вампирах средней полосы», где он сыграл обаятельного врача-вампира Жана Ивановича. Коллеги по цеху высоко оценили его тонкую, ироничную и живую актёрскую манеру.
Ткаченко признаётся: не все проекты были успешными. Так, романтическая комедия «Zолушка» с его участием не получила признания. Тем не менее, каждый опыт актёр воспринимал как урок и шанс для роста.
Роль инопланетянина в фильме «Аванпост» стала настоящим испытанием: тяжёлый пластический грим, невозможность нормально питаться и необходимость искать новые способы выражения эмоций.
Ткаченко был женат трижды. Первой супругой стала актриса Равшана Куркова, с которой он сохранил дружеские отношения даже после развода. Затем он женился на актрисе Евгении Храповицкой, в браке с которой у них родился сын Тихон. После расставания актёр нашёл счастье с Екатериной Стеблиной, подарившей ему двоих сыновей.
В январе 2024 года у пары родился третий совместный ребёнок. Одной из первых с этим событием актёра поздравила его первая жена — Равшана Куркова.
Осенью 2023 года в прессе появилась информация о том, что Ткаченко стал жертвой мошенничества. По совету друга он вложился в сомнительный криптовалютный проект, инициатором которого был Григорий Мулузян. Первоначально вложения приносили доход, но позже артист потерял значительную сумму.
Сейчас Артем принимает участие в фильмах разного жанра от научно-фантастического триллера до экшн-фильмов на основе реальных событий. Фанаты с радостью следят за его творческим путем.
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Детство и становление
Будущий артист родился в Калининграде, в семье, где уже росла старшая сестра. Мать, дирижёр по образованию, воспитывала детей одна и с детства прививала любовь к музыке. Артём рос энергичным и любознательным ребёнком, увлечённым чтением — его любимым произведением был «Лютый зверь» Джека Лондона.
«Сестра была умным и въедливым ребёнком, проводила ночи с фонариком и книгой под одеялом. Она поступила в лучшую школу нашего города и окончила её с золотой медалью. А потом училась на филологическом факультете. И родителям думалось, что и я, возможно, пойду по её стопам», — вспоминал артист.
В 13 лет по совету матери он поступил в военно-музыкальное училище, мечтая о героическом будущем, но реальность оказалась куда суровее — тяжёлые тренировки, строгий режим, и спустя две недели Артёма забрали домой.
После девятого класса он продолжил учёбу в лицее №49 с театральным уклоном. Там его педагогом стал Борис Бейненсон, который вдохновил юношу выбрать актёрскую профессию. Вместе с сёстрами Арнтгольц Ткаченко отправился покорять Москву и поступил в Театральное училище им. Щепкина.
Начало карьеры
Первую роль Артём получил сразу после выпуска в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Его заметили благодаря необычной внешности, и уже вскоре он сыграл главную роль в фильме «Мечтать не вредно».
Успех закрепился после выхода «Меченосца» в 2006 году, где Ткаченко воплотил образ невинного убийцы, превращённого обществом в монстра. Минимум реплик и максимум эмоций сделали его игру особенно запоминающейся.
Параллельно с кино Артём работал в театре «Шалом», но вскоре сосредоточился исключительно на съёмках.
(Фото: Telegram/tkachenkocinema)
Звёздные роли
После «Меченосца» карьера актёра стремительно пошла вверх. Он снялся в «Индиго», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Красной королеве», «Экспроприаторе» и других заметных проектах.
Особой любовью зрителей пользуется его роль в «Вампирах средней полосы», где он сыграл обаятельного врача-вампира Жана Ивановича. Коллеги по цеху высоко оценили его тонкую, ироничную и живую актёрскую манеру.
Сложности профессии
Ткаченко признаётся: не все проекты были успешными. Так, романтическая комедия «Zолушка» с его участием не получила признания. Тем не менее, каждый опыт актёр воспринимал как урок и шанс для роста.
Роль инопланетянина в фильме «Аванпост» стала настоящим испытанием: тяжёлый пластический грим, невозможность нормально питаться и необходимость искать новые способы выражения эмоций.
(Фото: Telegram/tkachenkocinema)
Личная жизнь
Ткаченко был женат трижды. Первой супругой стала актриса Равшана Куркова, с которой он сохранил дружеские отношения даже после развода. Затем он женился на актрисе Евгении Храповицкой, в браке с которой у них родился сын Тихон. После расставания актёр нашёл счастье с Екатериной Стеблиной, подарившей ему двоих сыновей.
В январе 2024 года у пары родился третий совместный ребёнок. Одной из первых с этим событием актёра поздравила его первая жена — Равшана Куркова.
Финансовая неудача
Осенью 2023 года в прессе появилась информация о том, что Ткаченко стал жертвой мошенничества. По совету друга он вложился в сомнительный криптовалютный проект, инициатором которого был Григорий Мулузян. Первоначально вложения приносили доход, но позже артист потерял значительную сумму.
Сейчас
Сейчас Артем принимает участие в фильмах разного жанра от научно-фантастического триллера до экшн-фильмов на основе реальных событий. Фанаты с радостью следят за его творческим путем.
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Дарья Филинова