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Трижды женился и стал жертвой мошенников: Артему Ткаченко 43 года, как актер вложился в пирамиду и потерял деньги

(Фото: Telegram/tkachenkocinema)

(Фото: Telegram/tkachenkocinema)

30 апреля актер Артем Ткаченко празднует свой день рождения. О его жизни расскажет в материале «Радио 1».
Без участия Ткаченко сложно представить такие проекты, как «Меченосец», «Вампиры средней полосы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Экспроприатор» и другие.

Детство и становление


Будущий артист родился в Калининграде, в семье, где уже росла старшая сестра. Мать, дирижёр по образованию, воспитывала детей одна и с детства прививала любовь к музыке. Артём рос энергичным и любознательным ребёнком, увлечённым чтением — его любимым произведением был «Лютый зверь» Джека Лондона.

«Сестра была умным и въедливым ребёнком, проводила ночи с фонариком и книгой под одеялом. Она поступила в лучшую школу нашего города и окончила её с золотой медалью. А потом училась на филологическом факультете. И родителям думалось, что и я, возможно, пойду по её стопам», — вспоминал артист.

В 13 лет по совету матери он поступил в военно-музыкальное училище, мечтая о героическом будущем, но реальность оказалась куда суровее — тяжёлые тренировки, строгий режим, и спустя две недели Артёма забрали домой.

После девятого класса он продолжил учёбу в лицее №49 с театральным уклоном. Там его педагогом стал Борис Бейненсон, который вдохновил юношу выбрать актёрскую профессию. Вместе с сёстрами Арнтгольц Ткаченко отправился покорять Москву и поступил в Театральное училище им. Щепкина.

Начало карьеры


Первую роль Артём получил сразу после выпуска в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Его заметили благодаря необычной внешности, и уже вскоре он сыграл главную роль в фильме «Мечтать не вредно».

Успех закрепился после выхода «Меченосца» в 2006 году, где Ткаченко воплотил образ невинного убийцы, превращённого обществом в монстра. Минимум реплик и максимум эмоций сделали его игру особенно запоминающейся.

Параллельно с кино Артём работал в театре «Шалом», но вскоре сосредоточился исключительно на съёмках.


(Фото: Telegram/tkachenkocinema)

Звёздные роли


После «Меченосца» карьера актёра стремительно пошла вверх. Он снялся в «Индиго», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Красной королеве», «Экспроприаторе» и других заметных проектах.

Особой любовью зрителей пользуется его роль в «Вампирах средней полосы», где он сыграл обаятельного врача-вампира Жана Ивановича. Коллеги по цеху высоко оценили его тонкую, ироничную и живую актёрскую манеру.


Сложности профессии


Ткаченко признаётся: не все проекты были успешными. Так, романтическая комедия «Zолушка» с его участием не получила признания. Тем не менее, каждый опыт актёр воспринимал как урок и шанс для роста.

Роль инопланетянина в фильме «Аванпост» стала настоящим испытанием: тяжёлый пластический грим, невозможность нормально питаться и необходимость искать новые способы выражения эмоций.

(Фото: Telegram/tkachenkocinema)

Личная жизнь


Ткаченко был женат трижды. Первой супругой стала актриса Равшана Куркова, с которой он сохранил дружеские отношения даже после развода. Затем он женился на актрисе Евгении Храповицкой, в браке с которой у них родился сын Тихон. После расставания актёр нашёл счастье с Екатериной Стеблиной, подарившей ему двоих сыновей.

В январе 2024 года у пары родился третий совместный ребёнок. Одной из первых с этим событием актёра поздравила его первая жена — Равшана Куркова.

Финансовая неудача


Осенью 2023 года в прессе появилась информация о том, что Ткаченко стал жертвой мошенничества. По совету друга он вложился в сомнительный криптовалютный проект, инициатором которого был Григорий Мулузян. Первоначально вложения приносили доход, но позже артист потерял значительную сумму.

Сейчас


Сейчас Артем принимает участие в фильмах разного жанра от научно-фантастического триллера до экшн-фильмов на основе реальных событий. Фанаты с радостью следят за его творческим путем.

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Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Aif.ru: Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни композиции «Руки вверх»
30 апреля 2025, 13:50

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков потребовал вернуть ему композиции группы «Руки вверх», сообщила газета «Аргументы и факты».
Отмечалось, что 5 мая Арбитражный суд столицы рассмотрит иск певца, который требует снять блокировку с фонограмм своих треков на различных площадках. Ограничение наложили по инициативе музыкального издательства «Джем».

Причиной иска выступил скандал после выхода картины о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить фильм, в котором использовались хиты коллектива. В издательстве объявили, что у них тоже имеются смежные права на фонограммы использованных в картине композиций. Но Сергей Жуков записал новые фонограммы для проекта. Из-за этого исполнитель считает требования ответчиков незаконными.

Юрист Евгений Колоколов обратил внимание, что певец может являться автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.

«Авторство истцов может быть оспорено путем подачи соответствующего иска. Его цель — восстановить право лица — автора произведения», — уточнил эксперт.

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#суд
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«Деньги не получаю»: певец Михаил Муромов пожаловался на маленькую пенсию
Певец Михаил Муромов пожаловался на пенсию в 13 тысяч рублей
30 апреля 2025, 13:31

Михаил Муромов (Фото: Инстаграм* @mmuromov)

74-летний певец Михаил Муромов пожаловался на маленькую пенсию. Со слов артиста, выплаты составляют порядка 13 тысяч, а надбавка ему не положена.
Михаил Муромов обратил внимание, что ситуация с выплатами не меняется несколько лет. По словам артиста, ему «ничего не повысили».

«Около 13 тысяч рублей получается… За концерты я сейчас деньги не получаю, мы выступаем в госпиталях с благотворительной программой для наших бойцов», — признался исполнитель хита «Яблоки на снегу» в беседе с изданием «Абзац».

Михаил Муромов поделился, что получает авторские отчисления, однако они небольшие — до трех тысяч рублей. Эти средства являются заработком, из-за чего надбавки к пенсии певцу не полагаются. Михаилу Муромову не присуждали никаких званий или наград, поэтому надбавок за «народного» и «заслуженного» артиста у него нет.

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#пенсия
#певец
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Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику после знакомства с молодой избранницей
Лепс потратил более полумиллиона на пластику после знакомства с Кибой
30 апреля 2025, 13:14

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс обратился за помощью к врачам, чтобы выглядеть моложе рядом с 19-летней избранницей Авророй Кибой.
В беседе с KP.ru певец признался, что прибегал к пересадке волос. Также он сделал ещё одну операцию, о которой рассказывать отказался.

«Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так – ничего уже не исправить. А подколоть? (Возможно, речь об «уколах красоты» – прим. ред.) Ну морфия, если только», – с иронией отметил Лепс.
Предполагается, что артист также сделал коррекцию век и подтяжку овала лица. В общей сложности, с учётом пересадки волос, которая обошлась Лепсу в порядка 170 тысяч рублей, певец потратил на преображение не менее полумиллиона рублей.

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#волосы
#операция
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#возраст
#отношения
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Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию
Отец Кристины Орбакайте отреагировал на запрет певице въезжать в Латвию
30 апреля 2025, 13:10

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Отец Кристины Орбакайте отреагировал на решение властей Латвии запретить артистке посещать страну. Свою позицию в прибалтийской стране объяснили тем, что Орбакайте «не соответствует интересам национальной безопасности».
Миколас Орбакас не стал комментировать данное сообщение. Он заявил, что не в курсе решения Латвии.


«Слушайте, во-первых, я не в курсе. Во-вторых, я по телефону никаких комментариев не даю. Спасибо, до свидания», — сказал Орбакас в интервью NEWS.ru.

Нежелательным лицом для Латвии Орбакайте стала после своих концертов в Крыму. Не исключается, что певица не сможет провести запланированный концерт в литовском Вильнюсе.

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«Ты подарил мне больше, чем забрал»: Волочкова посвятила неожиданный пост отцу своей дочери
Волочкова обралась к отцу своей дочери с благодарностью
30 апреля 2025, 13:01

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать подписчикам о том, как прошла свадьба её дочери Ариадны. Сегодня балерина в личном блоге обратилась к бывшему супругу Игорю Вдовину.
Звезда поблагодарила Вдовина за их дочь и назвала бизнесмена лучшим отцом.

«Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент её рождения. Почти 20 лет прошло с того момента... Помню добро и всё самое хорошее, что нас объединяло. Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал», – написала Волочкова.
Артистка пожелала Вдовину счастья и поблагодарила Бога за их знакомство в Сочи.

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*запрещён в РФ
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