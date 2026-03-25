Умер любимый доктор певицы Алсу, который трижды принимал у нее роды
Алсу сообщила о смерти своего близкого друга-врача Олега Бесса, который принимал роды ее детей в США. Певица опубликовала архивные фотографии с медиком и посвятила ему трогательный пост в соцсетях.
Артистка рассказала, что медик был для нее не только высококлассным специалистом, но и очень близким человеком. По словам исполнительницы, она всегда считала его одним из самых светлых, добрых и настоящих людей в своей жизни.
Звезда призналась, что тяжело переживает эту утрату и назвала случившееся невосполнимой потерей. Она также выразила соболезнования супруге врача Ирине, его матери и детям, подчеркнув, что будет хранить память о нем в сердце.
На публикацию знаменитости откликнулись и коллеги по шоу-бизнесу. Кети Топурия написала: «Олег! Пусть земля будет пухом», а саксофонист Александр Ягья оставил комментарий: «Светлая память».
Олег Бесс был доктором медицинских наук, специализировался в области акушерства и гинекологии. В 1988 году он окончил Louisiana State University School of Medicine в Новом Орлеане, а с 1989 года начал врачебную практику. С 1994 года он вел частную медицинскую деятельность.
В профессиональной среде врач был известным опытным хирургом, добившимся признания благодаря высокой точности операций. Он также считался одним из специалистов, внедрявших современные технологии в гинекологию и лапароскопическую хирургию, что позволяло проводить сложные вмешательства с минимальной травматичностью.
У Алсу трое детей от бывшего мужа Яна Абрамова — 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и сын Рафаэль, родившийся в 2016 году.
