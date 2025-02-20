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«Трудно строить планы в 80 лет»: Лоза поздравил Антонова с юбилеем

Юрий Лоза поздравил Антонова с юбилеем и пожелал ему здоровья
Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Композитор Юрий Лоза поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем и пожелал ему здоровья. В беседе с NEWS.ru он также пожелал композитору творческой потенции, добавив, что в 80 лет трудно строить планы.
«Ну, во-первых, вы же поймите, я бы пожелал ему здоровья. Самое главное в таком возрасте желают человеку. Трудно, конечно, строить планы в этом возрасте. Есть такая поговорка: «Если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах». Но все-таки думаю, что не лишним будет пожелать ему творческой потенции», — поделился Лоза.
Музыкант также упомянул о большом вкладе Антонова в музыку, назвав его одним из основных российских мелодистов. Композитор, подчеркнул он, написал «кучу хороших песен».

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Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой
Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей
20 февраля 2025, 18:56

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который примадонна приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомиллионную стоимость. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
Согласно оценкам эксперта, демонтаж здания будет стоить около 40 млн рублей. Уточняется, что в эту сумму также войдет вывоз строительного мусора.

По словам Капустина, он против сноса готовых капитальных строений. Лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу гражданам, заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что имение Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.

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Лепса заподозрили в романе с неизвестной девушкой, танцевавшей на его концерте
20 февраля 2025, 18:15

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)

Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом сплетен. Все из-за недавнего концерта певца, на котором заметили неизвестную девушку, танцевавшую прямо у сцены.
Девушка под ником Липс похвасталась в соцсетях, что побывала на выступлении артиста и пробралась к нему поближе, где наслаждалась концертом в одиночестве, передает 7Дней.ру. По ее словам, ей буквально повезло оказаться так близко к сцене.

В сети поклонники Лепса заподозрили, что девушку не просто так допустили к Лепсу. Фанаты утверждают, что музыкант закрутил новый роман. Примечательно, что нынешняя избранница Григория, Аврора Киба, на данный момент находится в Лондоне, а в Москве практически не бывает.

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Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
20 февраля 2025, 17:43

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов в 2006 году вел авторскую программу «Малахов+», которая была одним из самых рейтинговых шоу на телевидении. В эфире он «лечил» людей керосином и приседаниями, а также настаивал, что уринотерапия является лучшим средством от многих болезней.
О том, чем Геннадий Малахов занимался после ухода из программы и что он делает сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В юные годы он проявлял интерес к спорту — в частности к тяжелой атлетике. После школы он окончил ПТУ по специальности «электрослесарь» и некоторое время работал по профессии.

Когда пришло время службы в армии, Малахова распределили в спортроту, где он вернулся к активным тренировкам. Стоит отметить, что в марте 1975 года он получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике.

«Я выполнил норматив МС по тяжелой атлетике (140 кг — рывок, 170 кг — толчок). А вообще мои лучшие результаты: рывок — 160 кг, толчок — 202,5 кг. Это результат олимпийского чемпиона на Римской олимпиаде 1960 года», — говорил «гуру» народного целительства в одном из интервью.

В 1988 году он окончил Центральный институт физической культуры в Москве с отличием.

Как Геннадий Малахов стал народным целителем


По словам телеведущего, к народной медицине он пришел после того, как серьезно заболел: у него начались проблемы с гландами. Ему помог некий Юрий Павлович, который с помощью йоги и особого очищения организма вылечил недуг. Идеи нетрадиционной медицины заинтересовали Малахова.

Вскоре он познакомился с писателем Владимиром Черкасовым, который предложил Малахову литературные труды Пола Брэгга, Герберта Шелтона и Нормана Уокера — все на нужную тему. В 1986 году Геннадий основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге и ушу, рассказывал посетителям о правильном питании и способах очищения организма.

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Но доходов клуб не приносил, поэтому «целителю» приходилось трудиться на нескольких работах. Он рассказывал, что работал «и машинистом холодильной установки, и водолазом, и начальником спасательной станции».

Основную часть прибыли Малахову приносила работа на Каменской спасательной станции, но была и творческая подработка — корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд». Набив руку на заметках о ЗОЖ, будущий народный целитель начал писать свою книгу. В 1989 году в издательстве Старого Оскола вышел двухтомник Геннадия Малахова «Целительные силы». В нем содержатся его авторские рецепты и различные рекомендации по выздоровлению без использования лекарств.

К середине 90-х книга стала бестселлером в РФ, а за 25 лет с момента выхода книги тираж превысил 10 млн экземпляров. Примечательно, что вскоре Малахова стали приглашать на телевидение в качестве эксперта.

Карьера


10 апреля 2006 года на Первом канале состоялась премьера нового шоу о здоровом образе жизни «Малахов Малахов». Изначально ведущими передачи должны были стать Геннадий Малахов и Андрей Малахов, но после отказа последнего передача сменила название на «Малахов », а соведущей эксперта по здоровью стала актриса Елена Проклова.

Каждый выпуск передачи был посвящен определенной теме. Сначала приглашенные гости рассказывали ведущему о своей проблеме, после чего «целитель» советовал пациентам особенное лечение, которое никак нельзя было назвать традиционным. Периодически сам ведущий и его помощники готовили мази и настойки, рецепты которых, по их словам, были протестированы дипломированными врачами.

Геннадий Малахов (Фото: кадр из передачи «Малахов »)

На этом таланты «гуру» народной медицины не заканчивались. В начале каждого выпуска шоу Геннадий Петрович рассказывал зрителям об особенностях лунного дня и давал особые рекомендации, как его лучше прожить. А фраза ведущего «Доброго вам здоровьица!» в дальнейшем стала его визитной карточкой.

Вспомним о методах, которыми Малахов предлагал лечить недуги. Например, чтобы вылечиться от паразитов, ведущий рекомендовал использовать керосин. Если же герои передачи хотели прочистить печень, то непременно нужно было принимать лимонный сок и оливковое масло. Еще больше внимания Геннадий Петрович уделял уринотерапии. По заверению «целителя», «лечить» мочой можно все — от бронхитов до закупорок.

С первых дней своего существования передача стала предметом обсуждения в СМИ и научной среде. Малахова сравнивали с «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским, называли его шарлатаном и обвиняли в пропаганде лженаучных и крайне опасных методов лечения. Однако, несмотря на всю критику в адрес шоу и его ведущего, рейтинги передачи уверенно росли.

Критика от врачей


С течением временем передачу и самого Малахова все чаще обвиняли в пропаганде недоказанных, а порой и опасных методов лечения. Один из самых громких скандалов спровоцировал выпуск шоу, вышедший в эфир в середине сентября 2009 года. Героем передачи стал мальчик с сахарным диабетом первого типа, который якобы лечился по методике ведущего — практиковал приседания и правильное дыхание — и достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина. После эфира общественность призвала руководство Первого канала закрыть передачу, а ее ведущего — привлечь к суду. Но до закрытия, как и до суда, тогда дело не дошло.

Критиковали Геннадия Петровича и члены профессионального медицинского сообщества.

«Хирурги экстренных отделений прекрасно знакомы с его методом очищения печени, после применения которого больные с желчнокаменной болезнью отправляются прямиком на операционный стол», — написала в своей статье «Малахов минус» врач Анна Андронова.

По мнению медиков, методики и рецепты Малахова не только бесполезны, но и в большинстве случаев чрезвычайно опасны.

Скандал с Малышевой


Больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего специалиста.

«Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму», — говорила Малышева в интервью.

В 2009 году Малахов промолчал и не стал реагировать на заявление Малышевой, однако спустя десять лет признался, что «был удивлен», обиделся и до сих пор «точит на нее зуб» за призыв сажать таких, как он, в тюрьму.

Почему закрылось шоу «Малахов »


Осенью 2010 года Геннадий Малахов неожиданно пропал: он не появился на съемках своей авторской передачи и перестал отвечать на звонки. В СМИ забили тревогу, а к поиску самого народного лекаря подключились спасательные службы. Как сообщили его соседи, известный ведущий пытался свести счеты с жизнью, но вовремя остановился.

Спустя пару дней «целитель» нашелся и заявил, что завершает карьеру на телевидении. Свое исчезновение ведущий объяснил хронической усталостью и проблемами со здоровьем, а решение уйти — неудовлетворенностью качеством программы.

В ответ на заявление Малахова в пресс-службе Первого канала сообщили, что контракт ведущего может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты последним крупной неустойки, и даже пригрозили ему судом. Все закончилось благополучно, но программа «Малахов » была закрыта, а ее место в эфире заняла передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой.

Где сейчас Геннадий Малахов


После ухода с Первого канала «гуру» нетрадиционной медицины вернулся в родной регион, где погрузился в «научную» работу — снимал фильмы о пользе воды и писал «Энциклопедию народной медицины». Параллельно он продолжал участвовать в телепроектах. В декабре 2012 года «гуру» вновь появился на Первом, где на протяжении двух лет был лицом шоу «Доброго здоровьица» вместе с радио- и телеведущей Ангелиной Вовк.

Кроме того, Малахов завел свой канал на YouTube, где продолжил делиться с людьми собственными уникальными методиками «оздоровления». В феврале прошлого года Геннадий Петрович стал гостем программы Андрея Малахова. В эфире он похвастался домом в Ростовской области, уточнив, что построил его на гонорары от книг и телепередач.

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)

Малахов подчеркнул, что продолжает следовать собственным «заповедям здоровья», благодаря которым в 70-летнем возрасте чувствует себя отлично.

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Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой
20 февраля 2025, 17:25

Мария Стерникова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Актрисе с печальной судьбой, пережившей три брака, присущи милота, доброта, нежность и талант.
Она посвятила всю свою жизнь искусству, но так и не смогла найти личное счастье. Подробнее о жизни и судьбе Марии Стерниковой читайте в материале «Радио 1».

Предсказывали ей блестящее будущее

Мария Стерникова, родившаяся в 1944 году в Москве, с раннего детства была очень близка к своей матери. В послевоенные годы столица была переполнена приезжими, и оставлять малышку дома было невозможно, особенно учитывая, что семья жила в неблагополучном районе.

Мать Марии работала гримером в театре и часто брала дочь с собой на работу. Девочка была очарована закулисной атмосферой, костюмами и прическами актеров. Она любила заучивать понравившиеся роли и, вставая на табурет, декламировала их перед матерью. Окружающие восхищались её талантами и предсказывали ей блестящее будущее.

Фото: iStock/lena_volo

Когда Мария подросла, она без колебаний подала документы в Школу-студию МХАТ и успешно поступила. После окончания учебы она начала свою карьеру в Маленьком театре и вскоре получила несколько предложений сняться в кино.

Дебютировав на экране с ролью интеллигентной Лидии Сергеевны в фильме «Мимо окон идут поезда», она продолжила свою карьеру с работой в картине «Рано утром». Особенно запомнился ей фильм «Нежность».

Не хватает возможностей для самовыражения

Мария Стерникова испытывала удовольствие от съемок в кино, однако с сожалением отмечала, что ей не хватает возможностей для самовыражения. После исполнения роли Лены актриса исчезла с экранов на три года, вернувшись лишь в фильме «Спеши строить дом».

В общей сложности на её счету 16 кинолент. Хотя большинство ролей были второстепенными, она смогла проявить себя и стать узнаваемой.

Среди наиболее ярких фильмов с её участием выделяются «Ожидание» и «Мальчик со шпагой». Однако одной из самых запоминающихся её ролей стала медсестра Шурочка из детского сериала «Гостья из будущего». В последний раз она появилась на экране в фильме «Доки», который вышел в 2009 году.

Фото: iStock/juanrvelasco

Театр

Несмотря на множество предложений, Мария была известна своей избирательностью. Она не желала застревать в одном амплуа, ограничиваясь только образами учительниц. С удовольствием принимала интересные предложения, позволяющие ей проявить себя в ролях мачехи, врача или судьи.

Что касается театра, то здесь она чувствовала себя иначе. У неё была возможность вносить свои изменения в образы, так как режиссеры предоставляли ей полную свободу для творчества. Это позволение экспериментировать приносило ей удовлетворение и вдохновение.

Мария великолепно исполнила роли в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Доходное место», «Униженные и оскорбленные» и «Ревнивая к себе самой». Каждое выступление становилось для неё настоящим праздником, и только на сцене она могла глубоко прочувствовать своих персонажей, передавая зрителям их эмоции и переживания.

Любовь

Отношения актрисы с противоположным полом долгое время не складывались. Она была симпатичной и доверчивой, но постоянно влюблялась в неподходящих мужчин.

Надежным спутником стал Алексей Стычкин, студент иняза, который не имел отношения к искусству и мечтал стать переводчиком. После свадьбы молодожены уехали в Иран, где жизнь Марии кардинально изменилась: она стала домохозяйкой и сосредоточилась на воспитании дочери Кати.

Фото: iStock/itsmejust

В 1969 году пара вернулась в СССР, и актрисе предложили роль в фильме «Спеши строить дом». Алексей отправился в командировку в США и уговаривал Машу поехать с ним, но она отказалась.

«Я актриса! Что я там делать буду? Я хочу работать и развиваться в Москве», — был ее ответ.

Новый роман

Коллега по съемкам Валерий Носик проявил к ней доброжелательность и вежливость. В первый день знакомства он подарил ей букет ромашек, что тронуло всю съемочную группу. Однако Мария осталась равнодушной, ведь Носик был женат на талантливой актрисе Лии Ахеджаковой, а сама Стерникова тоже не была свободна.

По мере завершения съемок стало очевидно, что они не могут жить друг без друга. Их чувства становились всё глубже, а прежние обязательства постепенно отходили на второй план.

Что касается дипломата, то он был в шоке, когда вернулся из долгой командировки и обнаружил, что его жена беременна.

«И это был трагический момент. Леша, увидев мой живот, переменился в лице. Для него это была неожиданность и, видимо, болезненная. После этого мы и развелись. Самое интересное, что в моем паспорте стоят два штампа — о разводе и замужестве — одним и тем же числом», — рассказала актриса в одном из своих интервью.

Лия, гордая и независимая, не стала удерживать неверного мужа и покинула квартиру, молча собрав свои вещи. Вскоре после этого Носик привел в дом новую женщину с ребенком, и они образовали семью. Через несколько месяцев Мария Стерникова родила Носику сына Сашу.

Фото: iStock/v_zaitsev

Не идеальный супруг

К сожалению, Валерий Носик оказался далеко не идеальным супругом. Их семейная жизнь с самого начала не складывалась. Актер погрузился в свою карьеру и совершенно забыл о своих обязанностях как отца и мужа. Каждый год на экраны выходило несколько его фильмов, в то время как дома нарастала настоящая драма.

Кроме того, у него была серьезная зависимость от алкоголя, что лишь усугубляло их проблемы. Патологическая жажда приключений и любовь к вечеринкам отвлекали его от забот о семье. Мария ощущала, как их брак постепенно рушится.

Брак Марии Стерниковой и Валерия Носика продлился 9 лет. Она часто беспокоилась о муже, проводя вечера в одиночестве, куря сигареты и ожидая его возвращения. После расставания Мария сосредоточилась на воспитании детей и своей карьере в театре, где познакомилась с Алексом Кудиновичем, который был младше её на семь лет.

Подарил актрисе долгожданное счастье

Мужчина проявлял заботу, много времени проводил с её сыном, фактически заменив ему отца. Тем временем Екатерина стала отдаляться от матери, живя с семьей Стычкина и мечтая о жизни в Америке.

Третий брак Марии многие считали неравным, но именно этот союз подарил актрисе долгожданное счастье. Алексей носил её на руках, проявляя внимание и исполняя все её желания и капризы. Однако вместе с этим счастьем в их дом пришли и трудности.

Болезнь

Мария Стерникова столкнулась с тяжелыми испытаниями на работе, когда болезнь Альцгеймера начала сказываться на её памяти и выступлениях.

Несмотря на поддержку родных и попытки лечения, к 2010 году она полностью прекратила карьеру. Сын Александр нанял сиделку для ухода за ней, но болезнь продолжала прогрессировать. Мария не дожила до своего 80-летнего юбилея и скончалась в 2023 году.

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Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет
20 февраля 2025, 17:24

Вера Орлова (Фото: кадр из фильма «Драгоценный подарок»)

Веру Орлову в театре уважали и любили, но считали её несколько странной. Многие артисты полагали, что у неё могут быть психические отклонения. Как иначе объяснить, что она позволила своему возлюбленному привести домой другую женщину, которую он любил так же сильно, как и её?
В этом необычном любовном треугольнике Вера Орлова провела десять лет и утверждала, что этот период был самым счастливым в её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Отличалась честностью

Вера Орлова быстро завоевала симпатию театралов и своих коллег в начале своей актёрской карьеры. Она отличалась честностью, искренностью и добротой ко всем окружающим. В театрах часто возникали скандалы и интриги, но Орлова никогда не принимала в них участие. Она уходила в уединённое место, чтобы в тишине повторить текст и поработать над своей ролью в одиночестве.

Настоящий ангел

Вера Орлова всегда была готова прийти на помощь своим коллегам, выслушивала их в трудные времена и делилась мудрыми советами. Никто не мог говорить о ней плохо. Николай Охлопков, художественный руководитель театра имени Владимира Маяковского, где актриса проработала значительное время, отмечал, что Вера Орлова — настоящий ангел.

Тысячи преданных поклонников

Хотя театралы не имели возможности лично общаться с ней, они ощущали её исключительность как человека. Всего за год работы в театре Вера Орлова завоевала тысячи преданных поклонников, которые ежедневно встречали её у театра с цветами и выражали слова поддержки и любви.

Работа в театре

В 1942 году Вера Орлова присоединилась к театру имени Владимира Маяковского. На тот момент у неё не было ни одной киноработы, но она уже исполнила десятки главных ролей в театре и считалась настоящей легендой.

Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly

Настоящая любовь

Многие мужчины пытались завоевать сердце очаровательной актрисы, но настоящую любовь она нашла лишь в актёре Александре Холодкове. Их отношения начались в 1943 году. Вера полюбила его так сильно, что не могла думать ни о ком другом.

Они вместе справлялись с домашними делами и проводили время на кухне, обсуждая политику, спектакли и вспоминая о прошлом. Их связь казалась идеальной, и вскоре они планировали свадьбу. Вера даже заранее приобрела шикарное свадебное платье и выбрала место для празднования.

Но этому не суждено было сбыться. В театр имени Маяковского пришла молодая актриса Люсьена Овчинникова, которая также влюбилась в Александра Холодкова.

С любовницей в одной квартире

Люсьена Овчинникова и Александр Холодков начали встречаться тайком от Веры Орловой, но вскоре она узнала об их отношениях — в театре все об этом говорили. Вера поймала изменника на горячем, увидев, как он целуется с Овчинниковой в гримёрке.

Многие женщины на её месте ушли бы от предателя и попытались забыть прошлое, но Вера не могла представить свою жизнь без Александра и была готова простить его ради сохранения отношений. Холодков, в свою очередь, тоже хотел остаться с Верой, но не собирался разрывать связь с Овчинниковой.

Актриса решила разрешить своему возлюбленному жить одновременно с ней и с любовницей в одной квартире.

Делили одну кровать на троих

Это может показаться абсурдным, но Вера Орлова, Люсьена Овчинникова и Александр Холодков делили одну кровать на троих. Их любовный треугольник был известен всем. Родственники и друзья неоднократно пытались донести до них, что такая ситуация ненормальна, но троица оставалась глуха. Актёры театра только качали головой, глядя на них.

В то же время, Вера наивно надеялась, что однажды Люсьена уйдет из их жизни, оставив её и Холодкова. Часто между актрисами возникали конфликты и ссоры, но только в отсутствие их возлюбленного. При нем они вели себя мирно: вместе готовили, убирались и обсуждали разные темы. Троица посещала музеи и кинотеатры, а также путешествовала по различным советским городам.

Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой
Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой

Александр Холодков серьезно заболел

Настоящая дружба между Верой Орловой и Люсьеной Овчинниковой возникла лишь через девять лет совместной жизни. Это произошло, когда Александр Холодков серьезно заболел.

Актрисы объединили усилия, чтобы ухаживать за ним, оставив в стороне свои разногласия, обиды и скрытую неприязнь. Спустя год, когда Александра не стало, Орлова и Овчинникова, стоя над его гробом, горько рыдали в объятиях друг друга. После похорон они продолжили общение, что было вполне естественно, так как обе работали в одном театре и выступали в одних и тех же спектаклях. Хотя они стали жить отдельно, каждую ночь они созванивались и часами обсуждали проведенные вместе десять лет.

Вера Орлова считала это время самым счастливым в своей жизни и испытывала огромную тоску по Александру Холодкову.

Второй брак

В надежде вновь встретить свою любовь, Орлова вышла замуж за преданного поклонника, который посещал все её театральные выступления и смотрел фильмы с её участием. При каждой встрече он дарил ей листочки с собственными стихами о любви. Хотя у актрисы не возникло к нему чувств, она надеялась, что со временем сможет полюбить его. Однако этого так и не случилось. Спустя год отношений она подала на развод и решила остаться одна до конца своей жизни.

Когда Вера ушла из жизни в 1993 году, в её квартире на письменном столе была найдена фотография Александра Холодкова, которого она так и не смогла забыть.

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