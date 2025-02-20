«Трудно строить планы в 80 лет»: Лоза поздравил Антонова с юбилеем

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Композитор Юрий Лоза поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем и пожелал ему здоровья. В беседе с NEWS.ru он также пожелал композитору творческой потенции, добавив, что в 80 лет трудно строить планы.
«Ну, во-первых, вы же поймите, я бы пожелал ему здоровья. Самое главное в таком возрасте желают человеку. Трудно, конечно, строить планы в этом возрасте. Есть такая поговорка: «Если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах». Но все-таки думаю, что не лишним будет пожелать ему творческой потенции», — поделился Лоза.Музыкант также упомянул о большом вкладе Антонова в музыку, назвав его одним из основных российских мелодистов. Композитор, подчеркнул он, написал «кучу хороших песен».
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