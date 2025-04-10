«Я сильно волнуюсь»: Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы – видео

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии с её бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в декабре. Певица появилась на красной дорожке премии Жара Music Awards 2025.
После смерти экс-супруга Седокова больше недели провела в больнице, а затем долгое время не выходила из дома. Постепенно она начала возвращаться к жизни и творчеству. Недавно певица выпустила новый трек, в котором рассказала о своих переживаниях. А сегодня впервые за долгое время появилась на публике.
За время своего отсутствия в публичном поле звезда сильно похудела. На это обратили внимание поклонники, когда она выложила первую фотографию после трагедии. Но на сегодняшнем мероприятии было видно, что Анна практически пришла в форму.
Читайте также:
«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы
Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
За время своего отсутствия в публичном поле звезда сильно похудела. На это обратили внимание поклонники, когда она выложила первую фотографию после трагедии. Но на сегодняшнем мероприятии было видно, что Анна практически пришла в форму.
«Я сильно волнуюсь. У меня платье, которое сильно мнется. Но дело даже не в этом... Я до сих пор боюсь людей. Так долго нигде не была... Хочется сбежать и никуда не идти», – сообщила Седокова в своём Telegram-канале перед церемонией.После этого заявления она отказалась общаться с прессой, сославшись на то, что ещё не до конца восстановилась.
Читайте также:
«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы
Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
Анастасия Чинкова