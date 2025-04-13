«Люблю работать руками»: Певец SHAMAN рассказал о завтраках и домашней жизни с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN откровенно рассказал, как проводит время с Екатериной Мизулиной, начиная день с кофе и завтраков. Его слова прозвучали после триумфа на премии «Шансон года — 2025» в Москве. О деталях личной жизни певец рассказал «Комсомольской Правде».
На сцене Live Арены 12 апреля Ярослав, известный как SHAMAN, получил награду за песню «Душа нараспашку». После выступления он вышел к журналистам и неожиданно заговорил о личном — романтических отношениях с Екатериной Мизулиной.
Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
Однако SHAMAN редко делится подробностями. А вот Мизулина уже призналась, как они впервые познакомились и начали общение — оказывается, благодаря стриму в Minecraft, который вела Екатерина.
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Ярослав Дронов с наградой (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)
«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — перечислил он.Но больше всего фанатов может удивить другая деталь — SHAMAN, оказывается, обожает мыть посуду вручную. Он объяснил, что это помогает ему переключиться от сцены и суеты. Работа руками очищает мысли, отвлекает от привычного «ритма» и поэтому заряжает энергией.
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
«Вообще я люблю работать руками по дому. Когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это все меняет. Допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что... Ну, это такая вот смена вообще, смена всего. Это очищает мозг», — объяснил певец.
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Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
Однако SHAMAN редко делится подробностями. А вот Мизулина уже призналась, как они впервые познакомились и начали общение — оказывается, благодаря стриму в Minecraft, который вела Екатерина.
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Мария Моисеева