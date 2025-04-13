Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Люблю работать руками»: Певец SHAMAN рассказал о завтраках и домашней жизни с Екатериной Мизулиной

«Люблю работать руками»: Певец SHAMAN рассказал о завтраках и домашней жизни с Екатериной Мизулиной

SHAMAN дал интервью об отношениях с Мизулиной после премии «Шансон года — 2025»
Ярослав Дронов (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)

Ярослав Дронов (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN откровенно рассказал, как проводит время с Екатериной Мизулиной, начиная день с кофе и завтраков. Его слова прозвучали после триумфа на премии «Шансон года — 2025» в Москве. О деталях личной жизни певец рассказал «Комсомольской Правде».
На сцене Live Арены 12 апреля Ярослав, известный как SHAMAN, получил награду за песню «Душа нараспашку». После выступления он вышел к журналистам и неожиданно заговорил о личном — романтических отношениях с Екатериной Мизулиной.

Ярослав Дронов с наградой (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)

«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — перечислил он.
Но больше всего фанатов может удивить другая деталь — SHAMAN, оказывается, обожает мыть посуду вручную. Он объяснил, что это помогает ему переключиться от сцены и суеты. Работа руками очищает мысли, отвлекает от привычного «ритма» и поэтому заряжает энергией.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

«Вообще я люблю работать руками по дому. Когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это все меняет. Допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что... Ну, это такая вот смена вообще, смена всего. Это очищает мозг», — объяснил певец.
«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Однако SHAMAN редко делится подробностями. А вот Мизулина уже призналась, как они впервые познакомились и начали общение — оказывается, благодаря стриму в Minecraft, который вела Екатерина.

Читайте также:

«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно»: вдова Паши Техника сцепилась с Екатериной Мизулиной

«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате

«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
#работа
#певец
#кофе
#звёзды
#отношения
«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
Петербургский актер Илья Дель получил ножевое ранение от девушки в день премьеры
13 апреля 2025, 05:20

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)

Актер питерского театра Ленсовета Илья Дель оказался в реанимации с ножевым ранением после ссоры с возлюбленной. Во время скандала девушка поступила радикально — чуть не убила артиста. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Карьера Деля впечатляет: он снимался в сериалах «Содержанки», «Фандорин. Азазель», «Цербер» и фильме Алексея Учителя «Цой». Начав с детских ролей в театре отца в Рязани, он покорил Петербург, став звездой сцены и экрана. Однако теперь его жизнь в опасности.

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)

Что известно о ранении Ильи Деля?

Страшный инцидент произошел в квартире звезды в Петербурге. Ранним утром 12 апреля в доме на Казанской улице вспыхнул конфликт между 40-летним Ильей и 26-летней актрисой Александрой Дроздовой. В порыве гнева она схватила нож и ударила актера в грудь и руку, задев правое легкое.

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Дель сумел вызвать скорую, но рана оказалась опасной. Дроздова задержана и дает показания в полиции. Возможно, что столь серьезную травму Илье она нанесла ненамеренно.

Ранение не позволило Илье Делю сыграть роль писателя Сергея Максудова на премьере спектакля «Театральный роман» по Булгакову, которая была запланирована на 12 апреля.

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @alexandra.drozdova.a)

Текущее состояние Деля и комментарий от Ленсовета

Около 8 вечера в день атаки Telegram-канал SHOT публиковал кадры того, как пострадавший Илья сам садился в машину скорой помощи. Сейчас врачи борются за его жизнь в шоковой реанимации, не давая прогнозов.



Театр Ленсовета подтвердил случившееся в официальном сообщении.

Илья Дель (Фото: Instagram* @ilya.dell)

«Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актер Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются. Мы приняли решение не отменять премьеру «Театрального романа», которая запланирована на сегодня. Спектакль состоится, роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий», — написали в Telegram-канале театра.
Позже сообщалось, что выступление успешно состоялось, хотя оно было омрачено крайне негативным событием. В пресс-службе Ленсовета Делю пожелали скорейшего выздоровления.

Читайте также:

«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа

«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил

«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность

*Запрещенная в России экстремистская организация
#врачи
#конфликт
#нож
#актёр
#театр
#жизнь
#спектакль
#пострадавший
#кадры
#карьера
#девушка
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
Любовь Успенская поделилась, что прогулки по лесу с пением и криком ее расслабляют
13 апреля 2025, 04:05

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская поделилась, что ее идеальный выходной включает прогулки в лесу, где она громко кричит и поет. Такой необычный способ помогает ей освободиться от накопившихся эмоций, рассказала звезда журналистам «Комсомольской Правды» на премии «Шансон года — 2025» в Москве.
На сцене Live Арены Успенская блистала как лауреат, но в беседе с прессой она была откровенна и проста. По ее словам лес — это место, где можно выпустить все, что сидит внутри, не боясь чужих ушей. Она даже призналась, что запланировала такую «вылазку» на ближайшее время.

«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
«Мой идеальный выходной? Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору. Вот я завтра собираюсь это сделать», — поделилась певица.
Любовь Успенская с дочкой Татьяной (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Не обошлось и без разговоров о дочери Татьяне. Любовь с гордостью отметила, что девушка увлечена танцами и добивается успехов.

«Вы знаете, она такая способная, куда ни станет, у нее все получается. Я думаю, что она скоро споет, будет петь. И одновременно будет танцевать на шесте», — тепло отметила она.
Дочка Успенской Татьяна занимается (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Также выяснилось, что Татьяна зовет маму присоединиться к ее тренировкам, но Успенская пока не готова. Она с улыбкой назвала себя «не такой сумасшедшей», чтобы осваивать танцы. Любовь ценит энергию дочери, но отдает предпочтение иным вещам.

«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. (...) Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она (Татьяна) настолько трудолюбива и умеет посвящать свое время хорошим делам», — писала ранее в блоге Успенская, благодаря дочку за ее стремления и то, что она является поводом для гордости своей мамы.
Читайте также:

«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа

*Запрещенная в России экстремистская организация
#лес
#певица
#любовь
#танцы
#девушка
#фото
#тепло
#instagram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность
Александра Трусова выложила кадры своей с мужем Макаром реакцией на беременность
13 апреля 2025, 01:55

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова поделилась в блоге нежным видео, где показала, как ее муж Макар Игнатов узнал о будущем ребенке — она раскрыла как его, так и свою первую реакцию.
Для девушки две полоски на тесте стали полной неожиданностью. Трусова продолжала кататься в ледовых шоу, выполняя сложные прыжки, даже не подозревая о своем положении. В видео, которое она выложила после опроса подписчиков, пожелавших узнать подробности, запечатлены первые эмоции пары — от удивления до радости.

Александра Трусова (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

«А вот и видео», — подписала Трусова, выложил в блоге клип.
В марте Саша и Макар официально объявили, что ждут первенца, а уже в апреле пара устроила пышное гендер-пати. На экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате появилась надпись, сообщившая, что у них будет мальчик.

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

Макар, мечтавший о сыне, был в восторге, а Саша, хоть и хотела дочку, уже с улыбкой готовится к материнству.

Недавно они также сняли шуточный «ролик-предсказание» о своем будущем родительстве. В нем влюбленные гадали, кто будет более строгим родителем, кто первым заплачет при виде ребенка, кто будет читать сказки, а кто — впервые поставит на коньки. Отвечали молча и с закрытыми глазами: и Саша, и Макар показывали пальцем на того, кто, по их мнению, подходит под «ответ».

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

Супруги поженились в 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за два месяца.

«Замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! (...) Конечно, мы очень волновались: в загсе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — говорила про церемонию Александра.
Теперь Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.

Читайте также:

«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа

Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

*Запрещенная в России экстремистская организация
#супруги
#шоу
#мальчик
#эмоции
#девушка
#кадры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
Лера Кудрявцева написала о созависимости и проблемах в семейной жизни с мужем
13 апреля 2025, 00:30

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в соцсетях, что теряет силы, борясь с проблемами в личной жизни. Звезда написала откровенный пост, полный отчаяния и усталости от попыток спасти семью. Кудрявцева назвала себя созависимой, которая не может прекратить «спасать и жалеть». Она задумалась о походе к психологу.
«Каждый думает только о себе и своей семье. Остальное — праздное любопытство. И мы все так боимся выглядеть не так, говорить не то, быть лучшей версией себя не в реальной жизни, а в публичной. Реальная жизнь — другая. Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг», — выговорилась Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram* @leratv)

Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года, и их союз казался счастливым. Вместе они растят дочь, но за красивой картинкой скрывались годы молчания о зависимости мужа. В 2024 она без лишних деталей сообщала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. (...) СМИ не беспокоить. Личное в публичное вынесла намеренно».

​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
Позже все «успокоилось»: настоящего расставания не произошло. Кудрявцева признавалась, что сделала заявление об алкоголе с целью помочь мужу и вразумить его. Осенью пара снова была вместе на семейных фото, но борьба Леры, похоже, еще не закончилась. Ведущая, привыкшая держать эмоции при себе, к 11 апреля наконец не выдержала.

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым (Фото: Instagram* @leratv)

«Невозможно быть самой умной, самой красивой, самой лучшей женой, мамой (так не бывает) — но надо! Надо быть сильной, успешной, хозяйственной и красивой», — перечислила она, добавляя, что «надо» это совершенно незнакомым людям, которые всегда готовы осудить за мелочь.
Если все (и она в том числе) станут говорить о личной жизни откровенно, то своих подписчиков останется только (неприятно) поражать. Кудрявцева призналась, что каждое утро начинается с преодоления, а сил уже почти не осталось. Лера устала быть сильной и спасать близкого человека.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

«Вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. (...) Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — печально закончила она.
Читайте также:

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза

*Запрещенная в России экстремистская организация
#психолог
#алкоголь
#жизнь
#фото
#сми
#пост
#борьба
#заявление
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский скончался в 79 лет
12 апреля 2025, 23:38

Виталий Богуславский (Фото: Instagram* @aboguslavskiy)

Продюсер Виталий Богуславский, известный как директор культового фильма «Москва слезам не верит», скончался в Москве в субботу. Виталию было 79 лет. Информацию о его смерти подтвердила заслуженная артистка РФ Анастасия Винокур в своём Instagram*, а также сын покойного Александр Богуславский.
«Умер мой отец — директор картины «Москва слезам не верит». Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС.
Причина смерти, дата и место прощания пока не сообщаются. Продюсерская карьера Богуславского включала такие фильмы, как «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981) и «Охота на лис» (1980).

Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
Александр поделился снимками отца во время съёмок и в кругу коллег — певца Льва Лещенко, режиссера Карена Шахназарова и других. Увидеть их можно в личном блоге Александра.

Анастасия Винокур также опубликовала в своих соцсетях архивное фото. На нем Виталий Богуславский запечатлён вместе с её отцом, юмористом Владимиром Винокуром, передает РИА Новости.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский покинул нас», — поделилась балерина.

Читайте также:

«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения

Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца

«Заботливый друг»: Пропавший с ТВ Ургант впервые за долгое время снялся в новом проекте

*Запрещенная в России экстремистская организация
#москва
#фото
#instagram
#болезни
#карьера
#продюсер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате